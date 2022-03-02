В ДНР сбили ракету "Точка-У" с фосфорным зарядом

При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске", - сообщает в Телеграм штаб территориальной обороны ДНР.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета была направлена на территорию России.
При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске", - сообщает в Телеграм штаб территориальной обороны ДНР.
Владимир Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал как минимум в последние 15 лет: что он не будет терпеть американские войска и ракеты на своей границе. Так же, как и мы, не будем терпеть российские войска и ракеты на Кубе. А мы игнорировали, и он в конце концов начал действовать", - сказал Дуглас Макгрегор.
Если они не сдадутся в течение последующих 24 часов, я подозреваю, что русские в конце концов уничтожат их", - сказал Дуглас Макгрегор.
США уже сказали ему, что, если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим", - сказал полковник в отставке.
Я не вижу абсолютно никакой причины, почему мы должны сражаться с Россией за то, о чем они говорили годами, а мы просто игнорировали", - сказал Макгрегор.
Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома" ,- сообщили в военном ведомстве.
Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры. Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - подчеркнул советник украинского президента.
Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо", - говорится на странице ВМС ВС Украины.
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