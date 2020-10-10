В Ереване стартовало заседание межправсовета ЕАЭС

Ереван. 9 октября. Kazakhstan Today - Главы правительств обсудят вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

В Ереван для участия в заседании межправсовета прибыли председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, глава казахстанского правительства Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

К сожалению, премьер-министр Кыргызской Республики не смог приехать в Армению для участия в заседании совета. Мы вынуждены проводить заседание без него. Я желаю мира и согласия дружественному народу Кыргызстана и скорейшего урегулирования внутриполитической ситуации в стране", - заявил премьер Армении Никол Пашинян.

По информации ТАСС , заседание межправсовета состоится в расширенном формате, к премьерам стран ЕАЭС присоединится глава правительства Молдавии (страна-наблюдатель в ЕАЭС) Ион Кику. Он выступит с речью в режиме видеоконференции. В завершение заседания совет утвердит ряд документов.

Как сообщалось ранее, главы правительств обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза.

Особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации Комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза.

Также на заседании планируется принять решения об исполнении бюджета союза за 2019 год и обсудить проект бюджета на 2021 год. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представит информацию о реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза в 2018-2019 годах и о состоянии взаимной торговли между странами-членами ЕАЭС в 2019 году.

На заседании предполагается принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров государств-членов объединения, обсудить вопросы маркировки отдельных видов продукции средствами идентификации.





Кроме того, главы кабминов планируют утвердить совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы.

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