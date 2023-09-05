В Габоне произошел военный переворот

Вскоре после объявления результатов выборов в Габоне группа военных заявила о приходе к власти

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Либревиль. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вскоре после объявления результатов выборов в Габоне, на которых победил действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба, группа военных заявила о приходе к власти и отмене результатов голосования.





Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Габоне 26 августа в условиях особых мер безопасности, включая закрытие на сутки внешних границ республики. Также в стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет, сообщает ТАСС





Официальный представитель правительства Родриг Мбумба Бисаву пояснил, что "меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации".





В президентских выборах участвовали 14 кандидатов, среди которых был действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивался переизбрания на третий срок. Его главным политическим конкурентом был Альбер Ондо Осса, которого поддерживали объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива-2023" шесть ведущих оппозиционных партий страны.





Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Альбер Ондо Осса получил 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.





Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов. Среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции.





Захватившие власть военные объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Также они сообщили, что все институты республики распущены: правительство, сенат, Национальная ассамблея, Конституционный суд. Мятежники создали комитет по переходному периоду и восстановлению институтов. Пока не объявлен его персональный состав.





При этом военные утверждают, что будут соблюдать международные обязательства Габона, они призвали население к спокойствию. Объясняя причины своих действий, они заявили, что "безответственное, непредсказуемое управление" могло ввергнуть страну в хаос, поэтому они решили "защитить мир, положив конец нынешнему режиму".





По данным РИА Новости , президент Габона Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении членов своей семьи и врачей. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на заявление военных. Заявление транслировалось в эфире государственного телеканала Габона. Кроме того, сообщается, что один из сыновей президента задержан за "государственную измену".





В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.





Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов). Входит в число лидеров континента по уровню доходов на душу населения ($7540 в год, 2022; третье место после Сейшел и Маврикия).



