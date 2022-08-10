В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

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БЕРЛИН. 9 АВГУСТА - В Германии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян у малолетнего ребенка. Четырехлетняя девочка подхватила инфекцию дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает сайт aussiedlerbote.de со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения и семьи Баден-Вюртемберга, никакие симптомы болезни у девочки не проявились. Тем не менее врач осмотрел ребенка и взял мазок из горла. В итоге анализ дал положительный результат на наличие возбудителей вируса оспы обезьян.
В министерстве сообщили, что ребенок заразился дома. Известно, что ранее оспой обезьян заболел один из членов семьи, который находился в тесном контакте с ребенком. Более того, в настоящее время еще один близкий родственник девочки находится под наблюдением врача. При этом других контактов, то есть за пределами семьи, у ребенка не было, это также подчеркнули в министерстве", - пишет агентство.
В министерстве напомнили, что болезнь обычно протекает довольно легко. Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.
Ранее институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ. Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте. Болезнь затронула все 16 федеральных земель.