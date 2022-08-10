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В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка

09.08.2022, 18:50 4196
В Германии выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка
Фото: Depositphotos
БЕРЛИН. 9 АВГУСТА - В Германии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян у малолетнего ребенка. Четырехлетняя девочка подхватила инфекцию дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт aussiedlerbote.de со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения и семьи Баден-Вюртемберга, никакие симптомы болезни у девочки не проявились. Тем не менее врач осмотрел ребенка и взял мазок из горла. В итоге анализ дал положительный результат на наличие возбудителей вируса оспы обезьян.
 

В министерстве сообщили, что ребенок заразился дома. Известно, что ранее оспой обезьян заболел один из членов семьи, который находился в тесном контакте с ребенком. Более того, в настоящее время еще один близкий родственник девочки находится под наблюдением врача. При этом других контактов, то есть за пределами семьи, у ребенка не было, это также подчеркнули в министерстве", - пишет агентство. 

 
В министерстве напомнили, что болезнь обычно протекает довольно легко. Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
 
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.
 
Ранее институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ. Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте. Болезнь затронула все 16 федеральных земель. 
 

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Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане

10.08.2022, 08:40 1536
Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане
Фото: People's Daily
СИАНЬ. 10 АВГУСТА - Во вторник в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, состоялся Форум сотрудничества СМИ 2022 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь". В течение следующих 9 лет инициатива превратилась из идеи в реальность и стала крупнейшей в мире платформой для международного сотрудничества, сообщает газета "Жэньминь жибао".
 
В рамках мероприятия был организован форум на тему "Примите инициативу глобального развития и более тесную связь". Более 120 представителей китайских и зарубежных СМИ из более чем 40 стран и организаций приняли участие в форуме в прямом эфире, на видео и в письменных выступлениях. В форуме также приняли участие представители центрального правительства, китайские эксперты и руководители компаний инициативы "Один пояс, один путь".
 
Также состоялись два подфорума: региональное сотрудничество "Один пояс, один путь" и диалог со СМИ по инициативе глобального развития.
 
Кроме того, 1 августа была организована поездка четырех групп китайских и иностранных журналистов в провинцию Шэньси, где они находились в течение восьми дней и ознакомились с высококачественным развитием провинции.
 
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводился с 2014 года шесть раз как площадка для диалога СМИ и сотрудничества между странами.
 

В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ

09.08.2022, 18:20 4641
В Японии скончался всемирно известный кутюрье и дизайнер Иссэй Миякэ
Фото: profile.ru
ТОКИО. 9 АВГУСТА - Всемирно известный японский модельер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным агентства Киодо, Миякэ умер 5 августа. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома, сообщает РИА Новости
 
Иссэй Миякэ - один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.
 

Родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. В 1970-м он основал компанию Miyake Design Studio (MDS), а уже через год представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Последующие годы стали временем быстрого подъема бренда. В 1973 году модельер перенес показы MDS в Париж, а еще через год открыл свой первый флагманский магазин в Токио. Японец являлся представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий", - пишет lenta.ru

 

Новый вид генипавируса выявлен в Китае

08.08.2022, 14:23 9226
Новый вид генипавируса выявлен в Китае
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 8 АВГУСТА - Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса "Ланъя", вероятно, животного происхождения, которым уже заразились не менее 35 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя", были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", - сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание "Пэнпай". 

 
Ранее совместное исследование китайских и сингапурских ученых было опубликовано в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM). Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя".
 

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводит издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными", - пишет агентство. 

 
Ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак. 
 

Можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", - приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

 

Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений в мире

07.08.2022, 09:40 13656
НЬЮ-ЙОРК. 7 АВГУСТА - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое мнение Антониу Гутерриш выразил в ходе посещения Хиросимы, подвергнувшейся 77 лет назад атомной бомбардировке, сообщает iz.ru. 
 

Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой", - заявил он. 

 
Генсек ООН также отметил, что обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, принесет положительный результат. Гутерриш добавил, что "видит движение в правильном направлении".
 

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак

05.08.2022, 09:10 23226
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе, сообщает РИА Новости.
 

В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны.

 

По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.

 
В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.
 
В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании - на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года - на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.
 
Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.
 
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
 

В Германии выявили оспу обезьян у подростков

04.08.2022, 21:26 27816
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте, болезнь затронула все 16 федеральных земель, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Ранее сообщалось, что заболевание передается прежде всего в результате сексуальных контактов между мужчинами. Оспа обезьян до сих пор установлена только у пяти женщин в Германии. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были зафиксированы в мае. В институте Роберта Коха оценивают возможную угрозу здоровью широких слоев населения в Германии от заболевания как ограниченную, внимательно следят за развитием ситуации.
 
В конце июля в Испании зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян.
 
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян.
 

В Германии взорвался склад с боеприпасами

04.08.2022, 21:15 28201
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Взрыв произошел на западе Берлина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров, сообщает издание Tagesspiege.
 
Пожар вспыхнул утром после взрыва в полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там среди прочего хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.
 
Причина взрыва до сих пор неизвестна.
 

Кириллов: западные фармкомпании испытывали на украинцах спорные препараты за минимальную оплату

04.08.2022, 21:08 28256
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - цитирует РИА Новости начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

 
Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.
 
По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения - пациенты психиатрических больниц.
 
Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. 
 
В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. 
 

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