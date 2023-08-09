В Грузии сошел оползень: погибли 17 человек   

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Пекин. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС 2023 года состоялся 28 июля в Циндао, прибрежном городе провинции Шаньдун на востоке Китая.





Мероприятие, организованное Китайской международной коммуникационной группой (CICG) и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (SCO), было организовано совместно Центром CICG для Европы и Азии (China Pictorial Publications) и Административным комитетом Демонстрационной зоны местного экономического и торгового сотрудничества Китая и ШОС. (SCODA) и совместно организованы B&R International Communication Research Institute, Пекинской ассоциацией дружбы и международного обмена и SCO (Циндао) Научно-исследовательским институтом экономики и торговли. Форум прошел на тему "Содействие качественному развитию инициативы "Один пояс, один путь", построению более тесного сообщества ШОС с общим будущим".





В мероприятии приняли участие вице-президент и главный редактор CICG Гао Аньмин, член постоянного комитета КПК Циндаоского городского комитета, секретарь партийного рабочего комитета SCODA Чжан Синьчжу и заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. форума и выступили с докладами.





Ли Ган, заместитель секретаря партийного рабочего комитета SCODA и исполнительный заместитель директора Административного комитета SCODA, Мохаммед Сакиб, экономист и генеральный секретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета, и Сунь Чжуанжи, директор Института русского языка. В мероприятии также приняли участие представители Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, а также дипломатические представители Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана в Китае. Кроме того, форум собрал более 100 экспертов аналитических центров, представителей СМИ и делегатов молодежи из стран ШОС, включая Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.





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Гао Аньмин отметил, что для содействия дальнейшему развитию ШОС государства-члены должны оставаться приверженными продвижению Шанхайского духа и объединять силы для сотрудничества. Построение общего будущего, определение концепции общего процветания и продвижение взаимного обучения между цивилизациями приведут к более тесному сотрудничеству. Он сказал, что CICG готов продолжать углублять свое сотрудничество со средствами массовой информации, аналитическими центрами и учреждениями культуры из стран ШОС, а роль Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС необходимо повысить. CICG хотела бы работать вместе с другими сторонами, чтобы голос ШОС был услышан, более эффективно рассказывать истории ШОС и распространять опыт ШОС.





http://china-pictorial.com.cn/





В своем выступлении Чжан Синьчжу поприветствовал друзей из медиа-организаций и аналитических центров как из Китая, так и за его пределами, чтобы они могли больше узнать о практике SCODA и принять участие в ней в рамках сотрудничества ШОС. Он призвал представителей СМИ освещать опыт и лучшие практики SCODA в развитии местного экономического и торгового сотрудничества и обмена между людьми между странами ШОС, а также лучше рассказывать истории ШОС для расширения взаимовыгодного сотрудничества и налаживания более тесных связей между людьми с тем, чтобы голос ШОС был услышан, и чтобы поделиться мудростью ШОС. Таким образом, консенсус ШОС станет более прочным, а "Шанхайский дух" пустит более глубокие корни.





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Григорий Логвинов отметил, что страны-члены ШОС должны углублять сотрудничество в области СМИ, строить безопасное, справедливое, открытое информационное пространство для дальнейшего развития обмена между людьми. В настоящее время страны-члены активно работают вместе в социальных сетях и других новых медиа-платформах. Он считает, что создание механизма взаимной подписки и переадресации поможет их аккаунтам привлечь больше поклонников.





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Ли Ган сказал, что SCODA глубоко интегрировалась в высококачественную разработку инициативы "Один пояс, один путь" (ОПОП) с момента ее создания. Он приложил все усилия для ускорения развития "четырех узлов" международной логистики, современной торговли, двустороннего инвестиционного сотрудничества, бизнеса, туризма и культурного обмена, а также для создания и совершенствования Китайско-ШОС Института Экономика и торговля. Эти усилия направлены на предоставление сценариев, моделей и примеров двустороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества между государствами ШОС и странами "Пояса и пути".





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Грандиозное видение BRI уже достигло значительных успехов. Десятилетний путь BRI стал свидетельством силы открытости, инклюзивности, многосторонности и высококачественного сотрудничества. ШОС должна использовать свою уникальную силу, чтобы дополнить ОПОП, предлагая широкие возможности для улучшения координации политики, соединения инфраструктуры, упрощения процедур торговли и связей между людьми. Вместе BRI и SCO могут построить более тесное сообщество с общим будущим", - сказал Мохаммед Сакиб во время своего выступления на форуме.





http://china-pictorial.com.cn/





Сунь Чжуанчжи отметил, что китайский лидер предложил видение создания сообщества с общим будущим для человечества в ответ на глобальные проблемы, а затем выдвинул Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, которые являются великолепными и перспективные цели для долгосрочного сотрудничества и будут иметь большее значение на практике". В этом смысле сообщество ШОС можно рассматривать как региональное сообщество единой судьбы человечества. Это объективный процесс для стран региона, направленный на совместное совершенствование многосторонних механизмов и методов сотрудничества путем постоянного расширения областей практического сотрудничества.





http://china-pictorial.com.cn/





http://china-pictorial.com.cn/





В рамках форума состоялась церемония открытия Центра культурного обмена и сотрудничества стран ШОС. Хао Госинь, заместитель директора административного комитета SCODA, и Цзян Юнган, президент Центра CICG по Европе и Азии (China Pictorial Publications), открыли центр.





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В ходе форума СМИ и профильные организации, в том числе "Бизнес Казахстан", информационное агентство Kazakhstan Today, Центр МЦКЖ по Европе и Азии (Китайские иллюстрированные публикации), Административный комитет SCODA, Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар", Daily Mail Пакистана подписали Рамочное соглашение об укреплении сотрудничества в области СМИ между странами ШОС, направленное на поддержание Шанхайского духа, распространение информации о ШОС и содействие созданию более справедливого и рационального международного порядка коммуникации.





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На форуме консенсус был достигнут после обмена мнениями дипломатов, экспертов, ученых и представителей СМИ стран ШОС по трем темам: "Углубление взаимосвязанности и формирование консенсуса по качественному развитию в рамках инициативы "Один пояс, один путь", "Практика многосторонности и Содействие более справедливому и справедливому международному порядку" и "Приверженность принципам открытости и инклюзивности и поощрению культурного наследия и взаимного обучения между цивилизациями". Видение перспектив можно найти в программных выступлениях Чена Венлинга, главного экономиста Китайского центра экономических обменов, Каипбергенова Адильбека, вице-президента информационного агентства "Дунё Узбекистана", Махдума Бабара, президента и главного редактора пакистанской Daily Mail, Ли Шаосянь, директор Школы арабистики Университета Нинся, Тимур Куватов, генеральный директор и главный редактор информационного агентства Kazakhstan Today, Ню Чжэнь, заместитель директора отдела международных новостей People's Daily, Кирилл Степанюк, главный аналитик Национального информационного агентства Кыргызстана "Кабар", Вэнь Лунцзе, заместитель директора отдела комментариев Службы новостей Китая (CNS), Ринат Мушакеев, исполняющий обязанности директора Русского культурного центра в Пекине, Оуян Мэйхэ, директор отдела международных Сотрудничество и обмен (Офис международных студентов), Шанхайский университет политических наук и права, Эффи Ван, директор по корпоративному маркетингу и связям с общественностью, Tencent Technology (Шэньчжэнь), Борис Гуселетов, старший научный сотрудник Института Европы, директор и научный сотрудник Департамента социально-политических исследований Российской академии наук, Даниэль Чжоу, старший эксперт по развитию бизнеса Global Digital Commerce, Alibaba Group, Мамурджон Мирваисов, руководитель Департамента международных связей,Академии наук Таджикистана, Се Чуанцзяо, начальник станции в ЦиндаоChina Daily , Назаралиева Нарынкул, директор экономического отдела, газета "Кыргыз Тусу " и др.





Центр CICG для Европы и Азии (China Pictorial Publications) уже четыре года подряд организует Форум СМИ и аналитических центров для стран ШОС. В этом году на мероприятии собрались послы, эксперты, ученые и работники СМИ из государств-членов ШОС, чтобы провести обширные и углубленные дискуссии на актуальные темы как онлайн, так и оффлайн. Сегодня Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС стал бренд-проектом с сильным влиянием в рамках ШОС.





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Тематическая книжная ярмарка, прошедшая на полях форума, привлекла множество посетителей. Было представлено более 1000 публикаций CICG, в том числе "Си Цзиньпин: управление Китаем" (тома I-IV, китайское, английское и русское издания), "Культура Китая и мягкая сила Китая " и "Глобальное сообщество общего будущего: понимание нового видения" для глобализации.