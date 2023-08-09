06.08.2023, 10:57 28596
В Грузии сошел оползень: погибли 17 человек
Спасательная операция продолжается
Фото: instagram/almatyobl_tjd
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Тбилиси. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Грузии 17 человек погибли в результате схода оползня в районе курорта Шови в высокогорном регионе Рача, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек", - цитирует iz.ru сообщение.
Спасательная операция в зоне стихии продолжается.
Согласно заявлению грузинского Минздрава, информацию которого приводит издание Netgazeti, 16 из 17 ранее обнаруженных в зоне бедствия тел были переданы на судмедэкспертизу. Семь из них уже были опознаны. Проведение экспертизы осложняется изуродованием тел, в результате чего необходимо проведение анализа ДНК.
В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
Напомним, оползень рядом с гостиницей "Сансет Шови" в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн кубических метров. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. Ранее МВД Грузии сообщило, что число жертв в результате схода оползня достигло 15.
Между тем алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Также экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
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07.08.2023, 20:09 15381
В турецком порту Дериндже произошел взрыв при погрузке зерна
Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно
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Анкара. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции при погрузке зерна в порту в Дериндже произошел взрыв. Взрыв прогремел в 17.40 по времени Алматы, когда на корабль грузили пшеницу. Элеватор, где произошло ЧП, принадлежит Турецкому зерновому совету (TMO), сообщает РБК.
Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно, на место выехали пожарные и сотрудники других служб.
Сначала СМИ сообщали, в результате взрыва пострадали пять человек. Однако есть данные о девяти пострадавших. Позднее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз сообщил, что в результате взрыва десять человек получили ранения, двое из них пострадали. По его словам, под завалами никого не осталось.
По словам экспертов, причиной взрыва на элеваторе могла стать скопившаяся зерновая пыль, которая при определенных условиях может стать взрывоопасной.
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что взрыв не оказал влияния на состояние кораблей в порту.
Напомним, в Костанае молния попала в зернохранилище. В результате инцидента высыпалось около 1000 тонн зерна.
06.08.2023, 12:53 27386
В Китае более 20 человек пострадали в результате землетрясения
В результате стихийного бедствия пострадало не менее 126 домов
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Павлодар. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В китайской восточной провинции Шаньдун 21 человек пострадал в результате землетрясения.
По данным сейсмологического управления Китая, землетрясение произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу китайской восточной провинции Шаньдун 6 августа в 2.33 по местному времени, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Магнитуда составила 5,5, очаг залегал на глубине 10 тысяч метров. Провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями сообщил, что за землетрясением последовало 52 афтершока.
В сообщении также говорится, что в общей сложности в больницы поступил 21 человек, основными травмами являются повреждения кожи, ссадины, травмы головы.
Местные СМИ отмечают, что в результате землетрясения пострадало не менее 126 домов. В поисково-спасательных работах принимают участие 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.
Напомним, в феврале в Турции произошло разрушительное землетрясение. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
30.07.2023, 12:51 75531
Выделение США военной помощи Тайваню прокомментировал Китай
Лю Пэнюй подчеркнул, что Китай против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову
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Пекин. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Китая в Вашингтоне призывает США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня, заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй.
США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР-США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.
Он подчеркнул, что Китай против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову.
Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении оборонной помощи Тайваню на 345 миллионов долларов.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
30.07.2023, 09:10 78336
Новая атака беспилотников в Москве: повреждены фасады на офисных башнях
Жертв и пострадавших нет
Фото: кадр из видео
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Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве ночью была совершена атака беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал глава города.
Напомним, в мае беспилотники атаковали Кремль. Президент Российской Федерации тогда не пострадал.
29.07.2023, 21:56 82666
Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС-2023 стартовал в Циндао
Фото: http://china-pictorial.com.cn/
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Пекин. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС 2023 года состоялся 28 июля в Циндао, прибрежном городе провинции Шаньдун на востоке Китая.
Мероприятие, организованное Китайской международной коммуникационной группой (CICG) и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (SCO), было организовано совместно Центром CICG для Европы и Азии (China Pictorial Publications) и Административным комитетом Демонстрационной зоны местного экономического и торгового сотрудничества Китая и ШОС. (SCODA) и совместно организованы B&R International Communication Research Institute, Пекинской ассоциацией дружбы и международного обмена и SCO (Циндао) Научно-исследовательским институтом экономики и торговли. Форум прошел на тему "Содействие качественному развитию инициативы "Один пояс, один путь", построению более тесного сообщества ШОС с общим будущим".
В мероприятии приняли участие вице-президент и главный редактор CICG Гао Аньмин, член постоянного комитета КПК Циндаоского городского комитета, секретарь партийного рабочего комитета SCODA Чжан Синьчжу и заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. форума и выступили с докладами.
Ли Ган, заместитель секретаря партийного рабочего комитета SCODA и исполнительный заместитель директора Административного комитета SCODA, Мохаммед Сакиб, экономист и генеральный секретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета, и Сунь Чжуанжи, директор Института русского языка. В мероприятии также приняли участие представители Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, а также дипломатические представители Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана в Китае. Кроме того, форум собрал более 100 экспертов аналитических центров, представителей СМИ и делегатов молодежи из стран ШОС, включая Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Гао Аньмин отметил, что для содействия дальнейшему развитию ШОС государства-члены должны оставаться приверженными продвижению Шанхайского духа и объединять силы для сотрудничества. Построение общего будущего, определение концепции общего процветания и продвижение взаимного обучения между цивилизациями приведут к более тесному сотрудничеству. Он сказал, что CICG готов продолжать углублять свое сотрудничество со средствами массовой информации, аналитическими центрами и учреждениями культуры из стран ШОС, а роль Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС необходимо повысить. CICG хотела бы работать вместе с другими сторонами, чтобы голос ШОС был услышан, более эффективно рассказывать истории ШОС и распространять опыт ШОС.
В своем выступлении Чжан Синьчжу поприветствовал друзей из медиа-организаций и аналитических центров как из Китая, так и за его пределами, чтобы они могли больше узнать о практике SCODA и принять участие в ней в рамках сотрудничества ШОС. Он призвал представителей СМИ освещать опыт и лучшие практики SCODA в развитии местного экономического и торгового сотрудничества и обмена между людьми между странами ШОС, а также лучше рассказывать истории ШОС для расширения взаимовыгодного сотрудничества и налаживания более тесных связей между людьми с тем, чтобы голос ШОС был услышан, и чтобы поделиться мудростью ШОС. Таким образом, консенсус ШОС станет более прочным, а "Шанхайский дух" пустит более глубокие корни.
Григорий Логвинов отметил, что страны-члены ШОС должны углублять сотрудничество в области СМИ, строить безопасное, справедливое, открытое информационное пространство для дальнейшего развития обмена между людьми. В настоящее время страны-члены активно работают вместе в социальных сетях и других новых медиа-платформах. Он считает, что создание механизма взаимной подписки и переадресации поможет их аккаунтам привлечь больше поклонников.
Ли Ган сказал, что SCODA глубоко интегрировалась в высококачественную разработку инициативы "Один пояс, один путь" (ОПОП) с момента ее создания. Он приложил все усилия для ускорения развития "четырех узлов" международной логистики, современной торговли, двустороннего инвестиционного сотрудничества, бизнеса, туризма и культурного обмена, а также для создания и совершенствования Китайско-ШОС Института Экономика и торговля. Эти усилия направлены на предоставление сценариев, моделей и примеров двустороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества между государствами ШОС и странами "Пояса и пути".
Грандиозное видение BRI уже достигло значительных успехов. Десятилетний путь BRI стал свидетельством силы открытости, инклюзивности, многосторонности и высококачественного сотрудничества. ШОС должна использовать свою уникальную силу, чтобы дополнить ОПОП, предлагая широкие возможности для улучшения координации политики, соединения инфраструктуры, упрощения процедур торговли и связей между людьми. Вместе BRI и SCO могут построить более тесное сообщество с общим будущим", - сказал Мохаммед Сакиб во время своего выступления на форуме.
Сунь Чжуанчжи отметил, что китайский лидер предложил видение создания сообщества с общим будущим для человечества в ответ на глобальные проблемы, а затем выдвинул Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, которые являются великолепными и перспективные цели для долгосрочного сотрудничества и будут иметь большее значение на практике". В этом смысле сообщество ШОС можно рассматривать как региональное сообщество единой судьбы человечества. Это объективный процесс для стран региона, направленный на совместное совершенствование многосторонних механизмов и методов сотрудничества путем постоянного расширения областей практического сотрудничества.
В рамках форума состоялась церемония открытия Центра культурного обмена и сотрудничества стран ШОС. Хао Госинь, заместитель директора административного комитета SCODA, и Цзян Юнган, президент Центра CICG по Европе и Азии (China Pictorial Publications), открыли центр.
В ходе форума СМИ и профильные организации, в том числе "Бизнес Казахстан", информационное агентство Kazakhstan Today, Центр МЦКЖ по Европе и Азии (Китайские иллюстрированные публикации), Административный комитет SCODA, Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар", Daily Mail Пакистана подписали Рамочное соглашение об укреплении сотрудничества в области СМИ между странами ШОС, направленное на поддержание Шанхайского духа, распространение информации о ШОС и содействие созданию более справедливого и рационального международного порядка коммуникации.
На форуме консенсус был достигнут после обмена мнениями дипломатов, экспертов, ученых и представителей СМИ стран ШОС по трем темам: "Углубление взаимосвязанности и формирование консенсуса по качественному развитию в рамках инициативы "Один пояс, один путь", "Практика многосторонности и Содействие более справедливому и справедливому международному порядку" и "Приверженность принципам открытости и инклюзивности и поощрению культурного наследия и взаимного обучения между цивилизациями". Видение перспектив можно найти в программных выступлениях Чена Венлинга, главного экономиста Китайского центра экономических обменов, Каипбергенова Адильбека, вице-президента информационного агентства "Дунё Узбекистана", Махдума Бабара, президента и главного редактора пакистанской Daily Mail, Ли Шаосянь, директор Школы арабистики Университета Нинся, Тимур Куватов, генеральный директор и главный редактор информационного агентства Kazakhstan Today, Ню Чжэнь, заместитель директора отдела международных новостей People's Daily, Кирилл Степанюк, главный аналитик Национального информационного агентства Кыргызстана "Кабар", Вэнь Лунцзе, заместитель директора отдела комментариев Службы новостей Китая (CNS), Ринат Мушакеев, исполняющий обязанности директора Русского культурного центра в Пекине, Оуян Мэйхэ, директор отдела международных Сотрудничество и обмен (Офис международных студентов), Шанхайский университет политических наук и права, Эффи Ван, директор по корпоративному маркетингу и связям с общественностью, Tencent Technology (Шэньчжэнь), Борис Гуселетов, старший научный сотрудник Института Европы, директор и научный сотрудник Департамента социально-политических исследований Российской академии наук, Даниэль Чжоу, старший эксперт по развитию бизнеса Global Digital Commerce, Alibaba Group, Мамурджон Мирваисов, руководитель Департамента международных связей,Академии наук Таджикистана, Се Чуанцзяо, начальник станции в ЦиндаоChina Daily , Назаралиева Нарынкул, директор экономического отдела, газета "Кыргыз Тусу " и др.
Центр CICG для Европы и Азии (China Pictorial Publications) уже четыре года подряд организует Форум СМИ и аналитических центров для стран ШОС. В этом году на мероприятии собрались послы, эксперты, ученые и работники СМИ из государств-членов ШОС, чтобы провести обширные и углубленные дискуссии на актуальные темы как онлайн, так и оффлайн. Сегодня Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС стал бренд-проектом с сильным влиянием в рамках ШОС.
Тематическая книжная ярмарка, прошедшая на полях форума, привлекла множество посетителей. Было представлено более 1000 публикаций CICG, в том числе "Си Цзиньпин: управление Китаем" (тома I-IV, китайское, английское и русское издания), "Культура Китая и мягкая сила Китая " и "Глобальное сообщество общего будущего: понимание нового видения" для глобализации.
27.07.2023, 20:17 111531
Вооруженные силы Нигера поддержали мятежников, объявивших о свержении президента
В ВС заявили, что решение продиктовано "заботой о сохранении физической неприкосновенности президента и его семьи" и стремлением предотвратить вооруженные конфликты
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Ниамей. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Командование Вооруженных сил Нигера встало на сторону группы военных, которая объявила о свержении президента Мохамеда Базума, сообщает РБК.
Такое решение было принято после встречи командования с представителями мятежников. В ВС заявили, что оно продиктовано "заботой о сохранении физической неприкосновенности президента и его семьи" и стремлением предотвратить вооруженные конфликты.
В штабе ВС предупредили, что любое внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере "чревато катастрофическими и неконтролируемыми последствиями" для населения и приведет к хаосу в стране.
Напомним, военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны с сегодняшнего дня закрыты, объявляется общенациональный комендантский час. Как отмечает местный портал Jeune Afrique со ссылкой на источник, Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.
27.07.2023, 10:06 122306
Бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном космических кораблей с внеземным биоматериалом
По его словам, власти скрывают эти программы и готовят репрессии против свидетелей
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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе США рассказал об обнаружении Пентагоном внеземного биоматериала в рухнувших космических кораблях. Он отметил, что власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей.
На первых публичных слушаниях в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними Дэвид Граш заявил, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) американским Министерством обороны был обнаружен нечеловеческий биометериал, сообщает РБК.
В ходе вступительного слова Граш заявил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США. По его словам, власти скрывают эти программы и готовят репрессии против свидетелей.
Граш отказался отвечать на вопрос о том, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни, отметив при этом, что у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.
На уточняющий вопрос, был ли это человеческий или нечеловеческий биоматериал, экс-агент ЦРУ заявил: "Нечеловеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил".
36-летний Граш не в первый раз заявляет о том, что США смогли заполучить внеземные технологии. В интервью телекомпании NewsNation в начале июня он также говорил, что Пентагон США в рамках секретной военной программы якобы смог заполучить космические корабли внеземного происхождения. По его версии, у вашингтонской администрации есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо [успешно] приземлились, либо разбились".
В начале 2023 года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. К 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 "неопознанных воздушных явлениях". Там уточнили, что речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства. В июне 2021 года нацразведка США признала НЛО угрозой для национальной безопасности.
Также сообщалось, что Министерство обороны США располагает кадрами с тремя НЛО, сбитыми над Аляской, но материалы засекречены, поэтому военные не будут их публиковать.
Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов", - сказал представитель Пентагона.
Кадры со сбитыми объектами на основе закона о свободе информации запросил исследователь НЛО Джон Гриневальд. Пентагон отклонил его просьбу, объяснив это военной тайной.
Как отмечает Daily Mail, отказ американских военных обнародовать кадры со сбитыми над Аляской объектами резко контрастируют с быстрой публикацией американским пилотом в начале февраля фото китайского воздушного шара над территорией США. Пентагон также без промедлений выпустил видео с российским истребителем, летавшим над беспилотником США в воздухе над Черным морем 14 марта.
США сбили китайскимй аэростат у побережья Южной Каролины 4 февраля. Спустя почти неделю после этого Белый дом объявил об уничтоженном летающем объекте над Аляской, его обломки упали в море. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили неопознанный объект над озером Гурон, на американо-канадской границе.
В Пентагоне заявили, что второй объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за "потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей". 18 февраля военные прекратили поиски обломков сбитых НЛО, не обнаружив их.
27.07.2023, 08:52 119331
В Нигере военные объявили о свержении президента
Границы страны с сегодняшнего дня закрыты
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Ниамей. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны с сегодняшнего дня закрыты, сообщает РБК.
Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час", - цитирует Reuters заявление военных, сделанное в эфире национального телевидения.
Как отмечает местный портал Jeune Afrique со ссылкой на источник, Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.
Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани. Jeune Afrique уточняет, что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять его с занимаемой должности. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.
Накануне о попытке мятежа, устроенного группой из президентской гвардии, сообщала администрация президента Нигера. Тогда Jeune Afrique сообщал, что Мохамед Базум, которого сопровождал адъютант и несколько человек из личной охраны, начал переговоры с мятежниками. По словам военного источника портала, переговоры были направлены на то, чтобы избежать конфронтации между задействованными членами президентской гвардии и остальной армией, которая якобы не поддерживала действия мятежников.
Нигер - не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Население страны - около 25 млн человек, общая площадь - 1,267 млн квадратных км (21-я в мире).
Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте он работал главой МВД и МИДа.
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