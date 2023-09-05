04.09.2023, 20:03 7516
В Грузии запустили процедуру импичмента президента
В правящей партии считают, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав в европейское турне без согласия правительства
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Тбилиси. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Грузии началась процедура импичмента президенту Саломе Зурабишвили, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта". Партия смогла собрать необходимые 50 подписей депутатов для подачи заявления в Конституционный суд, сообщает РБК.
Как считают в "Грузинской мечте", Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав в европейское турне без согласия правительства. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 4 сентября, что президент "демонстративно нарушила" Основной закон страны.
По его словам, отказ в указанных визитах Зурабишвили получила около месяца назад, после того как заявила о невыполнении грузинским правительством требований Европейского союза, необходимых стране для получения статуса кандидата на участие в ЕС. В связи с этим у кабмина "не было мотивации" наделять главу государства правом выезда за рубеж, сказал премьер.
Ни президент Грузии, ни наши критики из оппозиции за последние десять лет ничего не сделали на пути европейской интеграции. Все исключительно заслуга "Грузинской мечты", свободной торговли, безвизового режима и европейской перспективы", - также заявил Гарибашвили.
Он добавил, что верит в предоставление ЕС достаточного числа аргументов, чтобы Грузии дали статус кандидата.
Следующим этапом процедуры импичмента является вынесение решения Конституционного суда о том, допустила президент нарушение или нет. Если суд подтвердит этот факт, то вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов.
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04.09.2023, 20:59 6891
Министр обороны назвал цену одного дня боевых действий для Украины
Боевые действия обходятся Украине в 100 млн долларов ежедневно. Киев с начала боев получил от союзников помощь на сумму около 100 млрд долларов
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Киев. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, день боевых действий обходится стране в 100 млн долларов, сообщает РБК.
По словам главы украинского Минобороны, на волонтерские организации приходится 3% от всех поставок в армию.
Возьмите бюджеты всех респектабельных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое в целом тратит 100 млн долларов в день. Просто подумайте об этом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству - военно-политическому руководству, ко всем: от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры", - сказал Резников.
Резников напомнил, что снабжение армии идет за счет налогов, которые платят украинцы, поскольку средства идут из госбюджета.
Сегодня армия является крупнейшим потребителем средств. Но средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально уязвимых. Поэтому приходится работать и платить налоги. Бизнес должен быть активным и поддерживать предпринимателей", - отметил министр.
Накануне Резников рассказал, что с начала боевых действий Украина получила военной помощи от союзников на сумму порядка 100 млрд долларов, при этом более половины поддержки поступило от США - более 50 млрд долларов, "уже под 60 млрд долларов подходит".
Напомним, США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
04.09.2023, 08:39 13111
Пентагон показал видео с НЛО
Видеозаписи с НЛО опубликовали на новом сайте Пентагона
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Нью-Йорк. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - США опубликовали рассекреченные видеозаписи с НЛО, которым не нашли объяснения. Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар.
Пентагон запустил специальный сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения, - с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим, сообщает РБК.
Цель его создания - свести к минимуму неожиданности разведывательного и технического характера за счет синхронизации полученных данных об НЛО. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.
Специальное ведомство было сформировано в прошлом июле - Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Оно вправе получать информацию любого уровня секретности. Опубликованные на сайте видеозаписи и другая информация - рассекреченная часть собранных материалов.
Больше всего сообщений об НЛО американские военные получают с восточного и западного побережий США, из Персидского залива и восточной части Китая. Небольшая доля приходится на Гавайи и Польшу. Обычно эти объекты круглые, белого и серебряного цвета, размером от 1 до 4 м.
Разведка США отчиталась в 2021 году, что не смогла объяснить 143 из 144 сообщений об НЛО, полученных с 2004 года. Объяснение получилось найти только одному случаю, тогда за НЛО приняли большой сдувающийся воздушный шар. При этом в некоторых случаях объекты демонстрировали обычное поведение.
Ранее сообщалось, что бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном космических кораблей с внеземным биоматериалом.
30.08.2023, 20:51 48991
Премьер-министр Японии показательно попробовал выловленную у побережья Фукусимы рыбу
Власти Японии таким образом намерены продемонстрировать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная АЭС
Фото: кадр из видео
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Токио. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время обеда показательно попробовал морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где недавно произошел сброс очищенной от радиации воды с АЭС в океан, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.
По информации ТАСС, на обед членам кабинета во главе с председателем правительства подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусима, а также свинину, рис и дыню из этого региона.
Было очень вкусно, а осьминог - особенно, он очень мягкий", - отметил Ясутоси Нисимура.
Власти Японии таким образом намерены продемонстрировать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная АЭС.
Напомним, сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Япония решила в 2021 году, заявив, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности.
Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде, пишет агентство. 6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.
Между тем намерение Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах. Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь.
Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея. Десятки тысяч жителей страны собрались в субботу в центре Сеула, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.
Позже стало известно, что власти Японии решили начать сброс воды 24 августа.
30.08.2023, 17:28 51706
Вредит детям: TikTok решили заблокировать в Кыргызстане
TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни
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Бишкек. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры, информации и спорта Кыргызстана намерено заблокировать в стране социальную сеть TikTok.
В адрес ведомства участились обращения с беспокойствами от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.
Отмечается, что TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется, и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения", - говорится в сообщении министерства.
Минкультуры Кыргызстана провело мониторинг контента данной социальной сети.
Установлено, что со стороны платформы ограничений доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также функции контроля за возрастной категорией при доступе к информации в приложении TikTok не вводятся", - подчеркнули в Минкультуры.
Ведомство приняло решение о прекращении деятельности сервиса TikTok на территории Кыргызской Республики. Решение направлено в Министерство цифрового развития страны для дальнейшей реализации.
Ранее сообщалось что в США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет, чтобы защитить их психическое здоровье.
В феврале казахстанский сенатор Нурторе Жусип высказал мнение, что казахстанским детям грозит цифровой аутизм. Его признаки начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир", - заявил сенатор.
По мнению российского профессора неврологии Рината Гимранова, развитие цифрового аутизма - обратный эффект беспрепятственного доступа к массиву информации. Он перечислил признаки развития цифрового аутизма и озвучил его последствия.
30.08.2023, 16:36 52451
В Габоне произошел военный переворот
Вскоре после объявления результатов выборов в Габоне группа военных заявила о приходе к власти
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Либревиль. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вскоре после объявления результатов выборов в Габоне, на которых победил действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба, группа военных заявила о приходе к власти и отмене результатов голосования.
Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Габоне 26 августа в условиях особых мер безопасности, включая закрытие на сутки внешних границ республики. Также в стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет, сообщает ТАСС.
Официальный представитель правительства Родриг Мбумба Бисаву пояснил, что "меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации".
В президентских выборах участвовали 14 кандидатов, среди которых был действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивался переизбрания на третий срок. Его главным политическим конкурентом был Альбер Ондо Осса, которого поддерживали объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива-2023" шесть ведущих оппозиционных партий страны.
Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Альбер Ондо Осса получил 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.
Группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов. Среди мятежников - представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии, полиции.
Захватившие власть военные объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Также они сообщили, что все институты республики распущены: правительство, сенат, Национальная ассамблея, Конституционный суд. Мятежники создали комитет по переходному периоду и восстановлению институтов. Пока не объявлен его персональный состав.
При этом военные утверждают, что будут соблюдать международные обязательства Габона, они призвали население к спокойствию. Объясняя причины своих действий, они заявили, что "безответственное, непредсказуемое управление" могло ввергнуть страну в хаос, поэтому они решили "защитить мир, положив конец нынешнему режиму".
По данным РИА Новости, президент Габона Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении членов своей семьи и врачей. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на заявление военных. Заявление транслировалось в эфире государственного телеканала Габона. Кроме того, сообщается, что один из сыновей президента задержан за "государственную измену".
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов). Входит в число лидеров континента по уровню доходов на душу населения ($7540 в год, 2022; третье место после Сейшел и Маврикия).
Напомним, в конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной мятежниками был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в котором членство Нигера было приостановлено, ввело санкции и потребовало от мятежников освободить Базума, пригрозив интервенцией. Франция заявила о готовности поддерживать любые усилия ECOWAS, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.
29.08.2023, 09:22 67426
Совбез РФ: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ
В Минобороны РФ заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия
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Москва. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", - цитирует Шевцова РИА Новости.
По его словам, США ведут разработки биологического оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы".
При этом американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели".
Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - заметил заместитель секретаря Совбеза.
В Минобороны РФ ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что ведомство располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, Киев сотрудничает с Вашингтоном в работе с возбудителями сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
Как сообщалось ранее, Кеннеди-младший заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
28.08.2023, 15:20 74391
Китай с 30 августа отменит тест на COVID для въезжающих в страну
В январе китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус
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Пекин. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников, сообщил в понедельник представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
Начиная с 30 августа от людей перед въездом в Китай больше не будут требовать делать тесты на нуклеиновую кислоту или антиген ", - цитирует Ван Вэньбина China Daily, сообщает Interfax.
Китай начал открывать границы для путешественников в январе этого года, после трех лет ограничений, которые действовали с начала пандемии COVID-19. Тогда китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Тогда же Пекин начал выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев, а жители материкового Китая вновь начали получать загранпаспорта и туристические визы", - говорится в информации.
В марте Китай возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам.
С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом китайская экономика показывала наиболее низкие темпы роста почти за пятьдесят лет. В декабре 2022 года власти Китая начали смягчать ограничения, принятые для сдерживания распространения вируса, что вызвало скачок заболеваний и случаев летального исхода", - пишет сайт.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, за время пандемии в КНР диагностировали около 503 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 5,2 тысячи летальных исходов вследствие заражения COVID-19.
25.08.2023, 19:15 98566
Президент Узбекистана назначил дочь своим помощником
Саида Мирзиёева с 2022 работала главой сектора по коммуникациям и информационной политике администрации президента
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Ташкент. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиёева назначена помощником президента, сообщает пресс-секретарь главы государства в Telegram-канале.
Соответствующими указами президента Республики Узбекистан Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента Республики Узбекистан", - говорится в публикации.
Саида Мирзиёева с 2022 работала главой сектора по коммуникациям и информационной политике администрации президента.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли президентские выборы. На пост президента Узбекистана претендовали Шавкат Мирзиёев, Улугбек Иноятов, Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?