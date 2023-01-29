В Иерусалиме второй раз за сутки произошел теракт

В День памяти жертв холокоста нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся. 28 января в восточном Иерусалиме на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу

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Иерусалим. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сильван в восточном Иерусалиме утром 28 января на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу. Пострадали два человека - 20-летний и 59-летний мужчины, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.





Полиция сообщила, что нападавший "нейтрализован", произошедшее квалифицировано как "подозрение на теракт". По предварительным данным, его убил вооруженный прохожий, сообщает РБК





Накануне, вечером 27 января, в День памяти жертв холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. Нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся, семь человек погибли, еще трое получили ранения. Нападавшего, 21-летнего местного жителя, застрелили прибывшие на место полицейские.





Полиция Израиля провела ночной рейд и задержала 42 человека для проведения допроса, некоторые из них приходятся родственниками или соседями злоумышленника. Ведомство перешло на "самый высокий уровень боевой готовности".





По информации местных СМИ, теракт совершил сторонник палестинского исламистского движения "ХАМАС" из арабского района Шуафат. Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев. Военные Израиля настаивали, что стремились арестовать боевиков, планировавших "крупные нападения". Палестинские власти в ответ обвинили Израиль в "резне".





Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте", - заявили в "ХАМАС", назвав теракт ответом на рейд. Президент США Джо Байден назвал атаку на синагогу "нападением на весь цивилизованный мир".