В Испании зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

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Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян объявлен режим ЧС.
Огонь с помощью ветра распространился за короткое время. Возгорание тушат в том числе вертолеты, принадлежащие региональному управлению лесного хозяйства", - сообщает iz.ru со ссылкой A Haber.
Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки", - подчеркнула она.
Проект третьего большого протокола нацелен на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение терминологии, наделение органов союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, госзакупок, а также реализацию стратегии 2025 года", - прокомментировал решение член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Такие меры будут применяться в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих угрозу фитосанитарной безопасности", - пояснили в ЕЭК.
Кроме того, изменения коснутся протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к договору о ЕАЭС). Предполагается дополнить его положением о взаимном признании электронной цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в электронном формате", - добавили в ЕЭК.
Сегодня утром президент Байден сдал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован. Испытывает очень легкие симптомы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как только его анализы окажутся отрицательными, он вернется к очной работе", - сообщила Карин Жан-Пьер.
Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Этим утром (в среду) была подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?