В Китае состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия

ДАЛЯНЬ. 13 ИЮЛЯ - В городе Далянь провинции Ляонин в формате видео-конференц-связи успешно состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии и в целях дальнейшего укрепления взаимосвязей дружбы и практического сотрудничества сторон Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в формате видео-конференц-связи состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия.

В ходе мероприятия с речью выступили послы стран Центральной Азии, государственные деятели Китая и представители женских организаций РК, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Мы поддерживаем формат Центральная Азия - Китай, который уже зарекомендовал себя в качестве перспективной диалоговой площадки для разностороннего взаимодействия, способной укрепить атмосферу доверия, добрососедства, конструктивного поиска взаимоприемлемых подходов к решению актуальных региональных и международных проблем. Со своей стороны мы готовы задействовать свой геостратегический транзитный потенциал для совместных усилий по превращению региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи", - сказал в ходе своего выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

Он отметил, что транспортные коридоры, проходящие через территорию Казахстана, обеспечивают кратчайший надежный доступ китайских товаропроизводителей на рынки Европы, Ближнего Востока, стран СНГ и Центральной Азии.

Являясь ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь", Казахстан готов к практическому сотрудничеству в рамках таких инициатив, как "Цифровой Шелковый путь", "Зеленый Шелковый путь" и "Шелковый путь здравоохранения", а также реализации проектов в сфере цифровизации, зеленых технологий и инноваций" - заявил Шахрат Нурышев.

Главной темой форума стало "совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего".

Мы чувствуем огромные усилия всех сторон. Позвольте поблагодарить всех за проделанную работу и горячо поздравляем с успешным форумом! Настоящий год чрезвычайно важен для развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. В начале года состоялся онлайн-саммит лидеров наших стран по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Стороны единогласно выразили готовность уловить шанс для нового старта в создании сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия", для открытия новой эпохи в наших отношениях", - сказала заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цюй Ли.

Она подчеркнула, что успешное проведение данного форума свидетельствует о солидарности и взаимодействии народов Китая и стран Центральной Азии ради общего будущего и реализации достигнутых главами стран договоренностей, а также показывает решимость и практическое действие во благо народов.

Также в рамках мероприятия проведен форум по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА". Состоялись три панельные сессии - по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике.

В ходе форума по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА" участники отметили достижения прекрасного пола (…) важность в координации политики и практического сотрудничества для развития женщин", - заявила Цюй Ли.

Организаторами мероприятия стали Народное правительство провинции Ляонин, Народное правительство года Далянь и Канцелярия иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин.