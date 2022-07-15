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В Китае состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия

13.07.2022, 18:39 8666
Фото: кадр с трансляции
ДАЛЯНЬ. 13 ИЮЛЯ - В городе Далянь провинции Ляонин в формате видео-конференц-связи успешно состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии и в целях дальнейшего укрепления взаимосвязей дружбы и практического сотрудничества сторон Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в формате видео-конференц-связи состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия. 
 
В ходе мероприятия с речью выступили послы стран Центральной Азии, государственные деятели Китая и представители женских организаций РК, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
 

Мы поддерживаем формат Центральная Азия - Китай, который уже зарекомендовал себя в качестве перспективной диалоговой площадки для разностороннего взаимодействия, способной укрепить атмосферу доверия, добрососедства, конструктивного поиска взаимоприемлемых подходов к решению актуальных региональных и международных проблем. Со своей стороны мы готовы задействовать свой геостратегический транзитный потенциал для совместных усилий по превращению региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи", - сказал в ходе своего выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

 
Он отметил, что транспортные коридоры, проходящие через территорию Казахстана, обеспечивают кратчайший надежный доступ китайских товаропроизводителей на рынки Европы, Ближнего Востока, стран СНГ и Центральной Азии. 
 

Являясь ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь", Казахстан готов к практическому сотрудничеству в рамках таких инициатив, как "Цифровой Шелковый путь", "Зеленый Шелковый путь" и "Шелковый путь здравоохранения", а также реализации проектов в сфере цифровизации, зеленых технологий и инноваций" - заявил Шахрат Нурышев.

 
Главной темой форума стало "совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего". 
 

Мы чувствуем огромные усилия всех сторон. Позвольте поблагодарить всех за проделанную работу и горячо поздравляем с успешным форумом! Настоящий год чрезвычайно важен для развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. В начале года состоялся онлайн-саммит лидеров наших стран по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Стороны единогласно выразили готовность уловить шанс для нового старта в создании сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия", для открытия новой эпохи в наших отношениях", - сказала заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цюй Ли. 

 
Она подчеркнула, что успешное проведение данного форума свидетельствует о солидарности и взаимодействии народов Китая и стран Центральной Азии ради общего будущего и реализации достигнутых главами стран договоренностей, а также показывает решимость и практическое действие во благо народов.
 
Также в рамках мероприятия проведен форум по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА". Состоялись три панельные сессии - по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике.
 

В ходе форума по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА" участники отметили достижения прекрасного пола (…) важность в координации политики и практического сотрудничества для развития женщин", - заявила Цюй Ли. 

 
Организаторами мероприятия стали Народное правительство провинции Ляонин, Народное правительство года Далянь и Канцелярия иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин. 
 

новости по теме

Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС

14.07.2022, 11:47 3701
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС, заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР, сообщает iz.ru
 
Вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, рассказала Ананд. 
 

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - заявила она. 

 
Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
 

Лидеры ШОС подтвердили участие в саммите в Самарканде

14.07.2022, 10:54 4286
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Все лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие в работе саммита в Самарканде, но некоторые пока не определились по формату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде. Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации, сообщает РИА Новости
 

На сегодняшний день все лидеры государств - членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита. Но некоторые из них пока не определились по формату участия. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС. Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. 

 
Он добавил, что в саммите ожидается также участие лидеров стран - наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других. 
 
Ранее сообщалось, что Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, Иран присоединится к организации в этом году. 
 

ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне

13.07.2022, 11:15 10696
ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 13 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В официальном заявлении организации от 12 июля отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и "концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", сообщает iz.ru. 
 
В новом руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как "динамика гендерной власти" взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей. 
 
Также в новом руководстве ВОЗ планирует "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским". 
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. 
 
По информации газеты La Nacion, цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами.
 

В Бишкеке предотвратили теракт

12.07.2022, 16:47 15081
В Бишкеке предотвратили теракт
Фото: кадр из видео
БИШКЕК. 12 ИЮЛЯ - Двух иностранных террористов задержали в Бишкеке по подозрению в подготовке теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Террористический акт планировалось совершить на Курбан айт, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ республики. 
 

В Бишкеке двое иностранцев готовили теракт на Айт-намаз 9 июля, сообщили в ГКНБ. По данным спецслужбы, они прибыли из Сирии, сняли квартиру возле центральной площади столицы и обследовали местность. Один из них - инструктор по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также госкомитет заявил о задержании в Бишкеке нескольких пособников террористов (граждане Кыргызстана)", - сообщает агентство в Telegram

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО, ведется следствие.

 

В России выявили первый случай оспы обезьян

12.07.2022, 13:07 16621
В России выявили первый случай оспы обезьян
Фото: pexels.com
МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - В России выявили первый случай оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Роспотребнадзора, первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщает РИА Новости.
 

Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - говорится в сообщении.

 
В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
 

На вечеринке с участием канцлера Германии женщинам подмешали "наркотик изнасилования"

10.07.2022, 11:01 27336
БЕРЛИН. 10 ИЮЛЯ - Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДП, передает KAZAKSTAN TODAY.

Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно произошли посягательства с применением наркотиков", - пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.


Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов, сообщает ria.ru.

Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага", - отметил политик.


По данным немецкой газеты Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших.

Как отмечает РИА Новости, "наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.
 

Марши протеста на Шри-Ланке: демонстранты захватили резиденцию президента

09.07.2022, 15:31 33046
КОЛОМБО. 9 ИЮЛЯ - В столице Коломбо острова Шри-Ланка протестующие прорвались через полицейские кордоны и захватили резиденцию президента Готабхаи Раджапаксы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт Ada Derana, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Пострадали как минимум 30 человек. 
 
Марши протеста проходят по всему острову. Демонстранты призывают президента Готабайю Раджапаксу и действующее правительство уйти в отставку из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране, возникшую из-за коронавируса.
 
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.
 

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов", - сообщает РИА Новости

 
 

Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков

08.07.2022, 16:38 39281
Генпрокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков
Фото: telegram/uzbprokuratura
ТАШКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура Узбекистана задержала 14 участников беспорядков в Нукусе, ведется следствие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокуратурой ведется предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) в связи с массовыми беспорядками, совершенными в Республике Каракалпакстан", - сообщили в ведомстве


Двум участникам беспорядков предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
 
В действиях еще одной задержанной установлены признаки преступлений, посягающих на общественную безопасность. Она привлечена в качестве подозреваемой по делу. 
 

Следственные действия проводятся с полным обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на защиту, в местах содержания им обеспечены все условия, предусмотренные законом. Жалоб по поводу здоровья и условий их содержания не имеется", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе.
 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана.
 
Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 

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