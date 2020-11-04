В Китае торжественно отметили 40-летие создания СЭЗ Шэньчжэнь

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Китае торжественно отметили 40 лет со дня создания Специальной экономической зоны Шэньчжэнь, передает Kazakhstan Today.

В этом году исполняется 40 лет со дня создания Специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Не так давно в Китае торжественно отметили этот знаменательный день и весь мир еще раз обратил свой взор на этот молодой и энергичный город. Изучение политики реформ и открытости Китая, представленное перерождением города Шэньчжэня, вновь привлекло большое внимание и вызвало горячие дискуссии всего международного сообщества", - рассказали в Генеральном консульстве КНР в Алматы.

Политика реформ и открытости одарила Шэньчжэнь крыльями для высокого взлета

Реформы и открытость - основная государственная политика Китая. В 1978 году Дэн Сяопин, известный как Главный архитектор политики реформ и открытости Китая, принял историческое решение о проведении реформ и открытости, открыв новую страницу в развитии китайского социализма. Создание специальных экономических зон является важным нововведением Китая по продвижению политики реформ и открытости. Шэньчжэнь - одна из четырех основных СЭЗ в Китае, которые первыми открылись для внешнего мира. Будучи окном и экспериментальной площадкой политики реформ и открытости, город Шэньчжэнь за последние несколько десятилетий добился в развитии беспрецедентных для всего мира достижений и считается самим воплощением огромного успеха политики реформ и открытости Китая. Британский журнал "The Economist" однажды дал такую оценку: За последние 40 лет реформ и открытости самой поразительной практикой Китая являются создание специальных экономических зон. В мире существует более 4000 СЭЗ, и наилучшим образцом успеха является именно "Шэньчжэньское чудо".

За последние 40 лет горожане усиленно трудились. Региональный ВВП увеличился с 270 млн юаней в 1980 году до 2,7 трлн юаней в 2019 году, среднегодовой темп роста составил 20,7%, а ВВП на душу населения 30 тыс. долларов США. Общий объем экономики города Шэньчжэня занимает 5-е место среди азиатских городов и входит в 30 крупнейших городов мира. Бюджетные доходы города увеличились с менее чем 100 млн юаней до 942,4 млрд юаней, а общий объем внешнеторгового импорта и экспорта подскочил с 18 млн долларов США в 1980 году до 431,5 млрд долларов США в 2019 году, показав среднегодовой рост в 26,1%. Постоянное население города увеличилось с менее 30 тыс. до более 20 млн человек. В 2019 году реальный располагаемый подушевой доход жителей города достиг 62 500 юаней, что в 31,6 раза больше, чем в 1985 году. Городу Шэньчжэню потребовалось всего 40 лет, чтобы пройти путь, который ряд городов мира проходил за сотни лет, и таким образом совершить исторический прыжок из отсталого приграничного городка в современный мегаполис с большим международным влиянием.

За последние 40 лет Шэньчжэнь осуществил раскрепощение сознания, осмелился на большие прорывы и не побоялся испытывать все новое. Город первым сломал систему оплаты труда с "уравнительным подходом" эгалитаризма, забил "первый молоток" земельного аукциона и выпустил первые акции Нового Китая, создал самые первые акционерные компании и почти тысячу примеров "первых в истории Китая". Шэньчжэнь открыл новые горизонты развития, став в прямом смысле слова "Столицей технологий" и "Городом инноваций". Здесь на каждый квадратный километр приходится по 8,5 высокотехнологичных предприятий, и многие носители научно-технических инноваций и исследовательские площадки переживают бурное развитие. Инновационный потенциал города в сфере разработки 5G, секвенирования генов, трехмерного отображения, производства автомобилей на новых источниках энергии, беспилотников и другие является передовым во всем мире. Интеллектуальная собственность города достигла блестящих успехов и местные компании, такие как Huawei, ZTE, BYD, DJI и Tencent стремительно стали крупными всемирно известными брендами. Шэньчжэнь также смог привлечь на свою территорию около 2/3 из 500 крупнейших компаний мира и почти 2000 иностранных компаний, которые инвестируют в город и осуществляют свою деятельность. Во благо развития Шэньчжэнь стремится везде искать большие таланты и широко набирает квалифицированные кадры. По состоянию на 2019 год в городе Шэньчжэне насчитывается около 6 млн специалистов различных областей, что составляет 44,8% от постоянного населения самого города. За 40 лет Шэньчжэнь прошел через необыкновенный путь инновационного развития и совершил исторический скачок от превращения из города, догоняющего современность, в город, который сам ведет за собой целую эпоху.

Огромные перемены города Шэньчжэня за последние 40 лет - это сжатая история и подлинный портрет политики реформ и открытости Китая. Шэньчжэнь демонстрирует величие и силу политики реформ и открытости и показывает всему миру наглядные факты о том, что только реформы могут решить насущные проблемы и привести к развитию, и только открытость может принести прогресс и выиграть новые возможности, политика реформ и открытости действительно соответствует запросам современности и общей тенденции развития мира, а также о том, что реформы и открытость являются источником движущей силы развития социализма с китайской спецификой и это единственный способ реализовать великое возрождение китайской нации. Политика реформ и открытости стала характерной чертой современного Китая и достигла глубокого признания по всей стране.

В последние два года перед лицом сложной ситуации во всем мире и провоцируемых некоторыми странами идеологией протекционизма, унилатерализма и антиглобализации, Китай всегда оставался непоколебимым, сохранял свою решимость и продолжал последовательно принимать стратегические решения по модернизации системы государственного управления, потенциала управления и выстраиванию новой модели развития внешней и внутренней "двойной циркуляций". Китай учредил "Международную выставку импорта", внедрил "Закон об иностранных инвестициях", сократил "Негативный список для иностранных инвестиций", расширил масштаб открытости сферы услуг, упростил процедуры допуска обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, а также продвинул строительство порта свободной торговли Хайнань. Китай как всегда выступает за международное сотрудничество и построение Сообщества единой судьбы человечества, интегрируя развитие Китая в развитие всего мира, и всегда демонстрировал свою твердую решимость в проведении политики реформ и открытости посредством конкретных действий. На этот раз по случаю 40-летия создания СЭЗ Шэньчжэня председатель КНР Си Цзиньпин еще раз посетил город Шэньчжэнь и торжественно заявил всему миру, что "реформы Китая не остановятся, а открытость Китая не прекратится", призвав к "продолжению реформ и открытости Китая".

Сегодня, стоя на новой отправной точке реформ и открытости, а также будучи городом-передовиком и лидером, Шэньчжэнь получил новую миссию - стал передовой образцово-показательной зоной по построению социализма с китайской спецификой. У нас есть все основания полагать, что этот несущий великую мечту город будет и дальше поддерживать дух реформ и открытости, инноваций и развития, а также уверенно и с полной силой писать историю современности. Мы также рассчитываем на то, что дружественные страны, в том числе и Казахстан, будут принимать активное участие в политике реформ и открытости Китая и открывать для себя новые возможности для сотрудничества и новые пути развития.

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