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В КНР упростили оформление виз привитым китайскими вакцинами иностранцам

17.03.2021 10747
Пекин. 17 марта. Kazakhstan Today - Китай решил упростить получение виз для привитых китайскими вакцинами граждан 12 стран мира, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает ТАСС, такие уведомления были опубликованы дипломатическими миссиями Китая в Австралии, Габоне, Германии, Израиле, Норвегии, Пакистане, США, Таиланде, Филиппинах, Финляндии, Швейцарии и Японии. Согласно им, иностранные граждане должны предъявить сертификаты о вакцинации китайскими препаратами, при этом инъекции должны быть сделаны по меньшей мере за 14 дней до подачи документов на визу.
 
Получить визу смогут граждане, следующие на работу в Китай для "продолжения трудовой деятельности и возобновления производства в различных сферах", иностранцы, следующие в КНР в "экстренных гуманитарных целях" и для воссоединения семьи. Также подать документы на получение въездных документов смогут обладатели карт деловых поездок экономик - участниц форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.
 
В то же время в сообщениях посольств и консульств КНР говорится, что указанным категориям иностранных граждан по-прежнему потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, пройти тестирование на антитела класса IgM к SARS-CoV-2 с венозным забором крови и перед вылетом предъявить сертификаты о негативных результатах. 
 
С 15 марта власти КНР упростили правила въезда для привитых китайскими вакцинами иностранцев, прибывающих из Гонконга.
 

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