В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС

Бишкек. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Кыргызстане весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет отменен 1 ноября. Постановление об этом подписал глава кабмина республики Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.
Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики отменяется с 1 ноября 2022 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжением снижения регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории республики", - цитирует bigasia.ru сообщение пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что режим ЧС был введен 22 марта 2020 года "в целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения".
Это было связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.
В кабмине уточнили, что, по информации Минздрава, в настоящее время "эпидемиологическая ситуация в стране по COVID-19 стабилизировалась".
Все регистрируемые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией среди граждан протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых или летальных случаев не наблюдается", - подчеркивает пресс-служба.
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кыргызстане в марте 2020 года. По официальным данным, с начала текущего года в республике всего зарегистрировано 21,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране были выявлены почти 200 тысяч заразившихся, около 2 тысяч человек умерли.