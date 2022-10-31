Система Orphus

В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС

29.10.2022, 16:58 6571
В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС
Бишкек. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Кыргызстане весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет отменен 1 ноября. Постановление об этом подписал глава кабмина республики Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.
 

Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики отменяется с 1 ноября 2022 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжением снижения регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории республики", - цитирует bigasia.ru сообщение пресс-службы.

 
В пресс-службе напомнили, что режим ЧС был введен 22 марта 2020 года "в целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения".
 

Это было связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.

 
В кабмине уточнили, что, по информации Минздрава, в настоящее время "эпидемиологическая ситуация в стране по COVID-19 стабилизировалась".
 

Все регистрируемые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией среди граждан протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых или летальных случаев не наблюдается", - подчеркивает пресс-служба.

 
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кыргызстане в марте 2020 года. По официальным данным, с начала текущего года в республике всего зарегистрировано 21,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране были выявлены почти 200 тысяч заразившихся, около 2 тысяч человек умерли.
 

новости по теме

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

29.10.2022, 09:10 8706
Тегеран. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления Министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
 

По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - цитирует РИА Новости заявление.

 
Также сообщается, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
 

По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии и ряда других стран", - отмечается в заявлении.

 
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
 

Газ подешевел в Европе

28.10.2022, 19:51 11841
Газ подешевел в Европе
Брюссель. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне снижения опасений по поводу зимнего дефицита в Европе упали цены на природный газ.
 
Фьючерсы на голландский газ TTF в последний раз торговались по цене 107,38 евро за мегаватт-час, что на 5,4 процента меньше, чем в прошлую пятницу, сообщает The National.
 
Европейские фьючерсы на газ упали до 93,35 евро за мегаватт-час в начале этой недели, что является самым низким показателем с середины июня.
 
По словам аналитика Rystad Energy Николин Бромандер, снижение цен связано с тем, что хранилища в Европе заполнены. Кроме того, синоптики прогнозируют на зиму температуру выше нормы.
 
Напомним, накануне зимы объемы хранения газа в Европе перешагнули отметку в 90%.
 

Илон Маск стал главой Twitter

28.10.2022, 11:29 13661
Вашингтон. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.
 

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

 
В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец.
 

Теперь Маск глава Twitter", - говорится в сообщении.

 
Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.
 

ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким

27.10.2022, 19:14 17501
ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким
Фото: Depositphotos
Париж. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ЮНЕСКО вновь обращается с призывом принять все необходимые меры для обеспечения надлежащего расследования преступлений, совершенных против журналистов, и выявления и осуждения виновных.
 
Новые данные ЮНЕСКО показывают, что глобальный уровень безнаказанности за убийства журналистов остается шокирующе высоким - 86%.
 

В десятую годовщину принятия Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов я призываю правительства и все заинтересованные стороны удвоить свои усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против журналистов. Свобода выражения мнений не может быть защищена в условиях столь ошеломляющего числа нераскрытых дел. Это оказывает сдерживающее воздействие на журналистские расследования - область журналистики, жизненно важную для здоровья любой демократии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

 
Данные показывают, что за последние десять лет уровень безнаказанности снизился всего на 9% - ЮНЕСКО приветствует этот прогресс, но предупреждает, что такого снижения недостаточно для того, чтобы остановить спираль насилия.
 
Доклад ЮНЕСКО также свидетельствует об отсутствии безопасных пространств для журналистов. В 2020-2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 журналист, или 78%, был убит в нерабочее время, например у себя дома, в своем автомобиле или на улице, но не во время выполнения конкретного задания. Некоторые из них были убиты на глазах у членов своих семей, включая детей.
 
ЮНЕСКО содействует обеспечению безопасности журналистов путем повышения глобальной осведомленности, наращивания потенциала и координации осуществления плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.
 
Помимо работы со своими 193 государствами-членами по разработке и осуществлению национальных законов и политики в области СМИ ЮНЕСКО занимается подготовкой судей, прокуроров и сотрудников сил безопасности в целях обеспечения соблюдения прав журналистов и проведения расследований и судебного преследования в связи с нападениями на них.
 

Россия обратилась в Совбез ООН по поводу несоблюдения США и Украиной Конвенции о запрете биооружия

26.10.2022, 08:12 22531
Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
 

В соответствии со статьей 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). - Прим. ред.) Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", - отмечается в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

 
Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов совета об этой инициативе.
 
Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
 
Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
 
Документ также предписывает представить Совету безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны - участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября - 16 декабря в Женеве.
 
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство - участник (…) Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции США вывезли из бывшей советской республики все для продолжения своей военно-биологической программы.
 
Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
 
Ее коллега из КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
 

В Кыргызстане по подозрению в подготовке массовых беспорядков арестованы политики

25.10.2022, 10:23 27156
Бишкек. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующего захвата власти.
 
Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Кыргызстана Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асие Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов, информирует РИА Новости.
 
Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Кыргызстане 23 октября. По версии следствия, арестованные планировали массовые беспорядки в Бишкеке.
 
Днем в понедельник в столице Кыргызстана прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.
 
Кемпир-Абадское водохранилище находится в Кыргызстане неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Кыргызстане уже прошел ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
 

Новым премьером Великобритании стал экс-глава Минфина

24.10.2022, 19:50 31186
Лондон. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак.
 
Сунак остался единственным претендентом на пост, после того как спикер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.
 
Для участия в выборах политику необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Если это удастся сделать только одному человеку, то он автоматически становится лидером партии и премьером.
 
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии.
 

Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

24.10.2022, 12:28 33346
Лондон. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. Это означает, что следующим премьером Великобритании наверняка будет Риши Сунак.
 
Джонсон заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично, сообщает Русская служба ВВС.
 
Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но "время неподходящее". В партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.
 
В борьбе за пост лидера партии остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов