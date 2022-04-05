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В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор

04.04.2022, 19:03 4271
В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор
Фото: kumtor.kg
БИШКЕК. 4 АПРЕЛЯ - Все доходы с момента введения режима внешнего управления на Кумторе переходят Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, доходы Кумтора, полученные с 15 мая 2021 года, в размере 323 млн долларов переходят Кыргызстану, сообщает 24.kg.
 

Кроме этого Centerra выплатит дивиденды за три квартала прошлого года в размере 11 млн долларов. Компания также разово выплатит 50 млн долларов. Мы вернули контроль над фондом рекультивации рудника, на этом мы получим еще 53 млн долларов. Эти средства хранились на трастовых счетах в Лондонском банке. Centerra отказалась от партии золота, которую не смогла забрать в мае 2021 года, в размере 29 млн долларов", - сказал Садыр Жапаров.

 
Он отметил, что и Centerra и Кыргызстан отказываются от всех взаимных судебных исков и разбирательств.
 

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В ООН сообщили о гибели более 1,4 тысячи мирных жителей на Украине

04.04.2022, 10:59 6301
КИЕВ. 4 АПРЕЛЯ - Еще 2038 человек получили ранения, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Украине с начала военной операции и по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
 
Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен, информирует rbc.ru.
 
Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.
 
Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях - 1951 человек, в том числе 949 погибших.
 
По данным Международной организации по миграции, более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины в соседние страны.
 
По данным с 24 февраля по 1 апреля, число жертв и раненых составило 1325 и 2017 соответственно, а с 24 февраля по 21 марта - 953 и 1557 соответственно.
 

Власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

03.04.2022, 16:54 10676
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 АПРЕЛЯ - В Шри-Ланке предотвратили попытку смены власти в стиле "арабской весны", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Colombo Gazette.

 
Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010 годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
 
Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
 
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
 
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозена выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. 
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
 

Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана

03.04.2022, 15:11 11606
КАБУЛ. 3 АПРЕЛЯ – Движение "Талибан"* запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
 
В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" * будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.
 
Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
 
Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана"*, "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 
 

В Кремле рассказали о сети биолабораторий вокруг России

03.04.2022, 10:27 12811
МОСКВА. 3 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что вокруг России создана целая сеть биолабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий. Они работают не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов", - цитирует iz.ru Дмитрия Пескова.

 
По его словам, биооружие производится с использованием животного мира, флоры, фауны. И такое оружие является очень страшным. Несмотря на это, отметил Песков, США относятся к этой теме несерьезно и пытаются "уйти от ответов".
 

Они пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, выводить разговор в какую-то несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя", - подчеркнул представитель Кремля.

 

Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине

02.04.2022, 09:33 17631
МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Россия до сих пор не получила никаких разъяснений США по поводу их военно-биологической деятельности на Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все это время мы добивались разъяснений со стороны США по поводу истинной природы их биологической деятельности на Украине и объяснений касательно упомянутых документов (свидетельств Минобороны РФ. - Ред.)", - сказал Полянский журналистам.

 
В частности, по его словам, РФ просила объяснить, почему госдеп продолжает настаивать на том, что США не сотрудничают ни с какими лабораториями на Украине, тогда как есть задокументированные доказательства того, что Пентагон напрямую управлял ими, сообщает РИА Новости.
 

Большой вопрос, почему Пентагон так глубоко вовлечен в биологические проекты на Украине. Мы не получили пока никаких ответов", - указал дипломат.

 
По его словам, США отказались представить какие-либо комментарии по поводу предъявленных свидетельств, назвав их российской дезинформацией.
 
Кроме того, Россия представит СБ ООН в пятницу очередное письмо со свидетельствами военно-биологической деятельности США на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
 
Он отметил, что ранее Россия распространила в Совбезе уже два аналогичных документа.
 

Сегодня будет новое письмо (со свидетельствами от Минобороны РФ. - Ред.). Рекомендую всем изучить эти материалы", - сказал Полянский.

 
Россия проведет 6 апреля неформальное заседание СБ ООН по теме военно-биологической деятельности на Украине и во всем мире, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН.
 

Мы собираемся провести 6 апреля в 10.00 (17.00 мск) неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", чтобы обсудить тему угроз международному миру и безопасности, исходящих от военно-биологической деятельности в регионах по всему миру. Так что масштаб будет несколько шире, чем на Украине", - сказал Полянский.

 
По его словам, ожидаются выступления экспертов по биологическому оружию.
 

Иран предложил России меры по уходу от санкций США

01.04.2022, 18:51 21171

ТЕГЕРАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими в пятницу заявил РИА Новости, что власти Исламской Республики предложили российской стороне меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", - сказал Карими.

Иранское руководство обладает сорокалетним опытом противостояния западным санкциям, в особенности санкциям США. За это время Тегеран сумел переориентироваться на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом внешнеторговые операции Иран также поддерживает на высоком уровне. С учетом санкций Запада и отсутствия возможности торговать с европейскими странами Иран полностью повернулся в сторону Азиатского региона, в частности Китая.

Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Высокопоставленные украинские военные обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе

01.04.2022, 10:54 23361
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При расследовании сотрудники Следственного комитета РФ проанализировали большой массив документов и других данных.
 

Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", - приводит сообщение СК РИА Новости.

 
В ведомстве добавили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.
 
В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток.

Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей "азовцами".
 

Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей "азовцами"

01.04.2022, 10:05 23101
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Украинские неонацисты из полка "Азов" 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды, рассказал беженец из города Роман Постильник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, 18 марта вместе с несколькими другими мариупольчанами они пытались покинуть город, но были остановлены украинскими военными, сообщает РИА Новости
 

Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу, и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.

 
Тогда Постильник и остальные вернулись домой, начали искать воду и еду. Воду нашли в детском саду рядом с домом № 48 по улице Владимирской, рассказал беженец.
 

Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.

 

Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.

 
По данным РИА Новости, более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранца из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине неонацистами, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
 

Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 

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