В Кыргызстане стартовали выборы депутатов жогорку кенеша

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Представитель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова сообщила "Кабару", что новый состав жогорку кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе: 54 депутата жогорку кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Шайлдабекова добавила, что по стране открылись 2435 избирательных участков. За рубежом работают 59 избирательных участков, из них первым открылся участок в Южно-Сахалинске (Россия).
Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и материалами. Изготовлено достаточное количество бюллетеней, которые направлены на участки", - подчеркнула представитель ЦИК.
Она отметила, что общее количество избирателей по единому округу составляет 3 млн 703 тыс. 420 избирателей. По одномандатному округу - 3 млн 619 тыс. 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом).
По словам Шайлдабековой, для проведения мониторинга за ходом голосования ЦИК аккредитовала 736 международных наблюдателей.
Всего в выборах принимают участие 21 партия (общее количество кандидатов 1131) и 287 одномандатников:
1. ПП "Ата-Мекен"
2. ПП "Бутун Кыргызстан"
3. ПП "Альянс"
4. ПП "Легалайз"
5. ПП "Ыйман Нуру"
6. ПП "Кучтуу регион",
7.ПП "Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт",
8. ПП "Ынтымак",
9. ПП "Ишеним",
10. ПП "Азаттык",
11. ПП "Мекенчил Эл",
12. ПП "Партия Зеленых Кыргызстана",
13. ПП "Жашасын Кыргызстан",
14. ПП "Социал-демократы",
15. ПП "Партия народного достояния - Аруузат",
16. ПП "Патриотическая партия Единения Кыргызстана",
17. ПП "Улуттар Биримдиги",
18. ПП "Эл Умуту",
19. ПП "Ордо",
20. ПП "Улуу-Журт",
21. ПП "Ата-Журт Кыргызстан".