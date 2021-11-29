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В Кыргызстане стартовали выборы депутатов жогорку кенеша

28.11.2021, 10:01 29944
В Кыргызстане стартовали выборы депутатов жогорку кенеша
Фото: kabar.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - В воскресенье в Кыргызстане начались выборы депутатов парламента - жогорку кенеша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представитель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова сообщила "Кабару", что новый состав жогорку кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе: 54 депутата жогорку кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
 
Шайлдабекова добавила, что по стране открылись 2435 избирательных участков. За рубежом работают 59 избирательных участков, из них первым открылся участок в Южно-Сахалинске (Россия).
 

Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием и материалами. Изготовлено достаточное количество бюллетеней, которые направлены на участки", - подчеркнула представитель ЦИК.

 
Она отметила, что общее количество избирателей по единому округу составляет 3 млн 703 тыс. 420 избирателей. По одномандатному округу - 3 млн 619 тыс. 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом).
 
По словам Шайлдабековой, для проведения мониторинга за ходом голосования ЦИК аккредитовала 736 международных наблюдателей.
 
Всего в выборах принимают участие 21 партия (общее количество кандидатов 1131) и 287 одномандатников:
 
1. ПП "Ата-Мекен"
 
2. ПП "Бутун Кыргызстан"
 
3. ПП "Альянс"
 
4. ПП "Легалайз"
 
5. ПП "Ыйман Нуру"
 
6. ПП "Кучтуу регион",
 
7.ПП "Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт",
 
8. ПП "Ынтымак",
 
9. ПП "Ишеним",
 
10. ПП "Азаттык",
 
11. ПП "Мекенчил Эл",
 
12. ПП "Партия Зеленых Кыргызстана",
 
13. ПП "Жашасын Кыргызстан",
 
14. ПП "Социал-демократы",
 
15. ПП "Партия народного достояния - Аруузат",
 
16. ПП "Патриотическая партия Единения Кыргызстана",
 
17. ПП "Улуттар Биримдиги",
 
18. ПП "Эл Умуту",
 
19. ПП "Ордо",
 
20. ПП "Улуу-Журт",
 
21. ПП "Ата-Журт Кыргызстан".
 

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Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане

28.11.2021, 20:30 41797
Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.
 
Как пишет ТАСС, исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.
 
Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.
 
За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.
 
Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.
 
Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.
 

Врач объяснил причину смерти Александра Градского

28.11.2021, 18:40 49222
МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Российский пульмонолог Сергей Пурясев объяснил проблемы со здоровьем, которые испытывал Народный артист Александр Градский, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ночь на 28 ноября артиста не стало: у 72-летнего Градского случился инфаркт головного мозга, он же - ишемический инсульт. Как выяснила "Комсомольская правда", в больнице у певца одним из первых взяли анализ на COVID-19, который оказался отрицательным. А вот антитела у Александра Борисовича были и в больших количествах. В сентябре СМИ писали, что Градский тяжело переболел коронавирусом, и, хотя сам он о болезни не распространялся и продолжал работать, тест на антитела расставил все по местам.
 
Смерть мэтра обыватели тут же связали с перенесенным COVID-19. Последние несколько эфиров "Голоса", как отмечали зрители, Градский выглядел неважно: было заметно, что наставнику порой тяжело говорить. Похвастаться крепким здоровьем Александр Борисович не мог и до COVID-19: у него болело сердце, отказывали ноги. Маэстро продолжал курить, несмотря на предостережения медиков. Сказывался не только возраст, но и лишний вес. Как рассказывал сам Градский, раньше он легко сбрасывал лишние килограммы, но с годами перестал обращать на это внимание. Последний раз артист худел в 2013 году: к началу второго сезона "Голоса" он сбросил 31 килограмм, но вскоре все они вернулись на место.
 
Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных.
 

В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов - почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта", - добавил медик.

 
По словам доктора, увидев Градского в последних эфирах "Голоса", он сразу понял, что артист серьезно болен.
 

Серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия - так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах: оксигенации, системах с янтарной кислотой, которая улучшает клеточное дыхание, и т.д. Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов. Например, в Европе есть хорошее правило дружить с врачом, иметь семейного доктора. А у нас даже нет понятия "домашний врач" - люди не хотят чувствовать себя немощными, обязанными кому-то. И это приводит к трагедиям", - сообщил Пурясев.

 
Известно, что дома Александр Борисович пользовался кислородным концентратором. Именно это больше всего насторожило пульмонолога.
 

Кислородный концентратор - это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Они не могут даже нормально поесть. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов. Ну какая работа, если человеку тяжело дышать?"

 
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Фамилию Градский (урожденный Фрадкин) взял в 1963 году после смерти матери, в память о ней. Градский - заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист России (1999). Художественный руководитель театра "Градский Холл". 
 

Врач вводил желающим самодельную вакцину в аэропорту Любека

28.11.2021, 18:10 53488
ЛЮБЕК. 28 НОЯБРЯ - Профессор медицины Винфрид Штёккер, которого подозревают в ФРГ в нарушении закона о лекарственных средствах, устроил акцию вакцинации от коронавируса в аэропорту Любека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти города Любека в субботу, 27 ноября, прервали акцию по вакцинации желающих препаратом, который, судя по всему, не имел официальной регистрации. Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, профессором медицины Винфридом Штёккером, которому принадлежит аэропорт Любека. Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, пишет Deustche Welle.
 
В апреле 2020 года немецкие СМИ, в том числе журнал Der Spiegel, рассказали историю профессора Штёккера, разработавшего в своей лаборатории вакцину от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.
 
В начале сентября 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Штёккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру.
 
27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.
 
По словам самого Штёккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Разработанная профессором медицины вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в ЕС в настоящее время рассматривает регулятор EMA.
 
Поскольку антиген, в отличие от используемых в мРНК- и векторных вакцин, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в организме человека внедренной в него посторонней генетической информации", поясняет немецкий врач.
 
Винфрид Штёккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска. Кроме того, как указывает в своем блоге ветеринар из Австрии Петра Фальб, Штёккер не предоставил информации о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, что ставит под угрозу здоровье добровольцев.
 
По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.
 
В 1987 Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американского концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.
 

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