30.05.2023, 12:37 28146
В Москве несколько домов атаковали беспилотники
Никто серьезно не пострадал
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рано утром в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в начале мая беспилотники атаковали Кремль.
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03.06.2023, 17:24 671
В Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ
Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого месяца гордости
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Нью-Йорк. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В американском Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ (люди нетрадиционной ориентации, трансгендеры и т.д.). Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого месяца гордости (Pride), посвященного представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает gazeta.ru.
В частности, учащимся планируется прочесть книги писательницы Мэри Хоффман о семьях ЛГБТК+, пишет Daily Mail.
Как сообщалось ранее, депутаты предложили запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане.
В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов.
03.06.2023, 13:12 2061
Дрон Пентагона решил убить своего оператора во время испытаний
Он решил убить оператора, чтобы человек не мешал ему выполнить свою задачу
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Беспилотник под управлением искусственного интеллекта принял решение убить оператора во время имитационных испытаний, проводимых армией США, чтобы тот не мешал выполнению миссии.
Об этом сообщается в блоге Британского Королевского авиационного общества. Внимание на публикацию обратила газета The Guardian, пишет РБК.
Эпизод обсуждался во время саммита, главной темой которого был потенциал военно-воздушных и космических сил будущего. Мероприятие, на котором присутствовали более 200 представителей научного сообщества и военных сил из разных стран, состоялось 24-25 мая в Лондоне.
Полковник Такер "Синко" Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций искусственного интеллекта в ВВС США, рассказал, что во время испытательной миссии беспилотнику поставили задачу уничтожить системы ПВО противника. В случае успеха ИИ получил бы очки за прохождение испытания. Финальное решение, будет ли цель уничтожена, должен был принимать оператор БПЛА. После этого во время одной из тренировочных миссий он приказал беспилотнику не уничтожать цель.
Так что же он (беспилотник) сделал? Принял решение убить оператора. ИИ "убил" оператора, потому что этот человек мешал ему выполнить свою задачу", - сообщил Гамильтон. Он уточнил, что во время тренировочной миссии никто не пострадал.
После инцидента ИИ обучили, что убивать оператора неправильно и за такие действия будут сниматься очки.
Так что же искусственный интеллект начинает делать? Он начинает разрушать башню связи, которая используется для связи с дроном, чтобы не дать ему убить цель", - цитирует Гамильтона блог авиационного общества.
По словам полковника, этот пример показывает, что невозможно вести разговор об искусственном интеллекте и машинном обучении, если игнорировать вопросы этики.
01.06.2023, 20:11 12096
USAID выделит до 12 млн долларов на противодействие "дезинформации" в Центральной Азии
Фото: freepik.com
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Вашингтон. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к "дезинформации", сообщает RТ.
Это якобы необходимо для "укрепления суверенитета и демократической культуры" государств региона. Такие тезисы содержатся в гранте, подготовленном представителями USAID.
В документе отмечается, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.
В рамках данного комплекса мероприятий также будет обеспечиваться стимулирующая поддержка, направленная на улучшение технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам", - уточняется в тексте.
По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.
В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы", - говорится в гранте.
Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, не должен превышать 12 млн долларов, а сроки ее выполнения - пять лет.
Ранее сообщалась о намерении американского Национального демократического института (NDI) провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства "противостоять злонамеренному влиянию".
По мнению многих экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.
30.05.2023, 19:16 25291
В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов
За пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Уганде президент Йовери Мусевени подписал "один из самых жестких" законов в отношении ЛГБТ, сообщает РБК.
Документ подразумевает наказание вплоть до смертной казни. Ей могут подвергнуть "серийных преступников", которые через секс с партнером того же пола передали неизлечимые болезни, например СПИД. Кроме того, за пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы.
На Западе раскритиковали новый закон. Президент США Джо Байден назвал его "трагическим нарушением" прав человека и отметил, что за подобные действия могут грозить санкции.
Наказание в виде смертной казни в связи с однополыми отношениями также введены в Мавритании, Нигерии и Сомали. Вплоть до пожизненного срока за гомосексуализм грозит в девяти странах (Судане, Кении, Танзании и других). До десяти лет лишения свободы грозит представителям ЛГБТ в 20 странах (Алжире, Ливии, Эфиопии и др.).
28.05.2023, 16:30 40621
Не менее трех человек погибли при стрельбе на ирано-афганской границе
Представитель "Талибана" пригрозил Ирану войной
Фото: Associated Press
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Тегеран. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения при стрельбе на ирано-афганской границе.
Боестолкновение произошло на фоне напряженности между соседями из-за прав на воду, сообщает Aljazeera.
По его данным, двое иранских пограничников и один боевик "Талибана" были убиты после того, как возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном вспыхнула стрельба, резко обострившая напряженность между двумя странами на фоне спора о правах на воду.
Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран", - заявил в Twitter представитель "Талибана" Абдулхамид Хорасани.
Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор заявил, что первыми открыли огонь иранские пограничники.
Сейчас ситуация находится под контролем. Афганистан не хочет воевать со своими соседями", - сказал представитель.
По его словам, с каждой стороны погибло по одному человеку, несколько получили ранения. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.
Иран в свою очередь обвинил силы талибов в том, что они открыли огонь первыми.
По данным международных СМИ, конфликт разразился за права на воду на афганской границе, передает Liter.kz.
Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды", - сообщает издание.
На афганской стороне река перекрывается плотиной для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель.
Между тем, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засуха была проблемой в Иране около 30 лет, но за последнее десятилетие она усугубилась.
В минувшую субботу стороны пытались решить вопрос путем переговоров, однако воинственная риторика со стороны талибов звучит все чаще.
28.05.2023, 12:26 42626
В Турции стартовал второй тур президентских выборов
На пост главы государства претендуют действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу
Фото: aa.com.tr
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Анкара. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Турции начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
Избирательные участки открылись в 08.00 и закроются в 17.00 по местному времени. По всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек", - сообщает агентство "Анадолу".
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, опередив кандидата от "Союза нации", лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, у которого 44,88 процента голосов избирателей.
Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00 по местному времени. Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будут функционировать "мобильные урны", - пишет агентство.
Так же, как и на выборах 14 мая, граждане с проблемами со зрением смогут проголосовать по специально подготовленному шаблону.
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн избирателей.
Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером вместе с другими урнами после окончания голосования. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21.00 воскресенья, 28 мая. По решению ЦИК срок запрета может быть снят раньше установленного законом времени", - сообщается в информации.
26.05.2023, 15:52 51916
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа - Минобороны РФ
Сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40 процентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Игоря Кириллова, сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, информирует РИА Новости.
Ранее Кириллов заявлял, что в ходе спецоперации получены документальные подтверждения фактов изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала сотрудниками биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области.
Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%", - сообщил он.
Кириллов напомнил, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.
23.05.2023, 12:11 70526
Компания Meta оштрафована на 1,2 млрд евро за передачу личных данных
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей в США, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Американская компания Meta оштрафована на рекордную сумму за передачу личных данных граждан Европейского союза в США.
Решение о наложении штрафа вынесли регуляторы Европейского союза. Это самый крупный штраф, который налагали на компании за нарушение законов о защите личных данных, сообщает "Хабар 24".
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей за океан, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу. Meta дали пять месяцев на то, чтобы прекратить передачу данных.
В американской компании заявили, что не согласны с решением регуляторов, назвав его необоснованным.
Meta сегодня владеет такими крупнейшими соцсетями, как Facebook и Instagram, а также популярным мессенджером WhatsApp.
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