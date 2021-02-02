В Мьянме произошел военный переворот

Нейпьидо. 1 февраля. Kazakhstan Today - Военные Мьянмы (прежнее название - Бирма) взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства, передает Kazakhstan Today.

Согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све и объявленному по принадлежащему военным телеканалу Myawady TV, государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

В последние месяцы отношения между руководством страны и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.

Политическая партия по руководством Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" (НЛД) в ходе ноябрьских выборов получила 83% мест в парламенте. Многие восприняли этот результат как своеобразный вотум доверия гражданскому правительству под фактическим руководством Аун Сан Су Чжи (она не может занимать пост президента, поскольку ее дети имеют иностранное гражданство).

Это были вторые всеобщие выборы в стране со времен окончания военной диктатуры в 2011 году. Тогда же в Мьянме начались демократические реформы.

Однако военные оспорили результаты и подали жалобы в Верховный суд против президента и главы избирательной комиссии. ЦИК обвинения в подтасовках отрицает.

О возможном военном перевороте в стране заговорили после того, как на прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин пригрозил отменить Конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Сами военные тогда отрицали, что главнокомандующий угрожал совершить государственный переворот.

Военная хунта, правившая Мьянмой на протяжении десятилетий, никогда и не уходила от власти в стране, - говорит сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон. - Они никогда не подчинялись гражданским властям, так что в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала".

В свою очередь, историк и писатель Тан Мьин У отмечает, что "Мьянма - страна, наводненная оружием, глубоко разделенная по этническим и религиозным признакам, в которой миллионы людей едва могут себя прокормить".

Вооруженные силы Мьнямы официально подтвердили, что совершили переворот - первый с 1962 года. Тем самым нарушив Конституцию страны, соблюдать которую они призывали не далее, как в минувшую субботу.

Время, выбранное для переворота, легко объяснить. На этой неделе должна была начаться первая после выборов парламентская сессия, и на ней должны были утвердить новое правительство. Теперь этого не произойдет.

В настоящий момент в больших городах нарушена работа мобильных сетей и телефонных линий. Государственная телекомпания MRTV также заявляет, что испытывает технические трудности и пока не может выходить в эфир, как и другие местные компании.

Вещание иностранных СМИ блокировано. Достоверно оценить ситуацию в столице страны Нейпьидо невозможно из-за полного отсутствия связи. Телефонная и мобильная связь с самым крупным городом и бывшей столицей Янгоном сильно ограничена, многие телефонные провайдеры прекращают оказывать свои услуги.

Есть информация, что жители Янгона выстраиваются в очередь к банкоматам на фоне слухов о том, что скоро начнется нехватка наличности. Ассоциация банков Мьянмы заявила, что банки временно приостановили проведение любых финансовых операций.

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