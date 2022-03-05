В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв в мечети

Фото: Синьхуа

ПЕКИН. 4 МАРТА - Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва откроется 5 марта в Пекине, сообщил в пятницу официальный представитель предстоящей сессии Чжан Есуй, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Планируется, что она завершится 11 марта, в ее повестке дня будет 10 пунктов, сообщает " Синьхуа ".

По словам Чжан Есуя, на сессии будет рассмотрен ряд документов, в том числе доклад о работе правительства и проект поправок к закону об организации местных собраний народных представителей и местных народных правительств.

Законодателям предстоит также рассмотреть проект постановления о квотах и порядке избрания депутатов ВСНП 14-го созыва, а также два проекта о порядке избрания депутатов ВСНП 14-го созыва от САР Сянган и Аомэнь, сообщил он.