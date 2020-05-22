В Пекине открылась Третья сессия ВК НПКСК 13-го созыва

Пекин. 21 мая. Kazakhstan Today - Третья сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 13-го созыва открылась в Доме народных собраний в Пекине, передает Kazakhstan Today.

На открытии сессии присутствуют Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители страны. Они почтили молчанием память павших в борьбе с COVID-19 и жертв эпидемии.

Все присутствующие на открытии сессии лица почтили молчанием память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, которые скончались от этого заболевания во время вспышки эпидемии", - пишет Синьхуа.

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