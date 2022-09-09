В Пекине принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества

ПЕКИН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Пекине 8 сентября в ходе конференции ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, организованной совместно Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Секретариатом ШОС, посольством Узбекистана в КНР и Китайской ассоциацией фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок, принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники и организаторы конференции провели углубленные обсуждения и достигли консенсуса по широкому спектру вопросов на тему "Укрепление фармацевтической кооперации во имя общего здравоохранения".

В целях наращивания совместных усилий для укрепления фармацевтической кооперации и во имя будущего человечества организаторы конференции призвали:

уделять повышенное внимание взаимодействию государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в области фармацевтики с участием правительств и предприятий, руководствоваться "Шанхайским духом", олицетворяющим принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к всеобщему развитию, укреплять сплоченность и доверие, расширять практическую кооперацию и развивать тесные контакты в совместном противодействии вызовам во имя прекрасного будущего человечества;

оказывать поддержку в укреплении взаимодействия по вопросам фармацевтического контроля, активно содействовать формированию более эффективной модели взаимовыгодного сотрудничества по разработке лекарственных средств и медицинского оборудования в рамках ШОС, стимулировать международную кооперацию по лицензированию производства лекарственных средств и осуществлению контроля, способствовать взаимному признанию результатов контроля по приоритетным продуктами и отраслям во имя общего здравоохранения;

поддерживать идею создания в рамках ШОС площадки развития сотрудничества в области фармацевтики для демонстрации инновационных достижений и новых возможностей, презентации новых, обладающих большим клиническим значением лекарственных средств. Создать благоприятные условия для взаимного допуска соответствующих общепризнанным стандартам лекарственных препаратов на рынок другой стороны для удовлетворения клинических потребностей. Поддерживать расширение и углубление межгосударственной кооперации и обмена в области фармацевтики в рамках Организации.

Организаторы конференции едины во мнении о том, что необходимо совместно создать площадку взаимодействия между контрольными органами стран - участниц ШОС в области фармацевтики для консолидированного развития фармацевтики в странах ШОС в плоскости углубления глобального сотрудничества в области здравоохранения. Стороны готовы прилагать объединенные усилия на повышение уровня здравоохранения и благосостояния народов наших стран во благо здорового и прекрасного будущего человечества.

В конференции приняли участие генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев, исполнительный президент Китайской ассоциации фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок Сун Жуйлинь, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана Сардор Кариев, председатель совета директоров компании China National Biotec Group Company Limited Ян Сяомин, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации Betta Pharmaceutical Co., Ltd Дин Лемин, председатель совета директоров корпорации Luye Life Sciences Group Лю Дяньбо.