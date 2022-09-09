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В Пекине принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества

08.09.2022, 19:51 5621
ПЕКИН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Пекине 8 сентября в ходе конференции ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, организованной совместно Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Секретариатом ШОС, посольством Узбекистана в КНР и Китайской ассоциацией фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок, принята Инициатива ШОС по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники и организаторы конференции провели углубленные обсуждения и достигли консенсуса по широкому спектру вопросов на тему "Укрепление фармацевтической кооперации во имя общего здравоохранения".
 
В целях наращивания совместных усилий для укрепления фармацевтической кооперации и во имя будущего человечества организаторы конференции призвали: 
 
  • уделять повышенное внимание взаимодействию государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в области фармацевтики с участием правительств и предприятий, руководствоваться "Шанхайским духом", олицетворяющим принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к всеобщему развитию, укреплять сплоченность и доверие, расширять практическую кооперацию и развивать тесные контакты в совместном противодействии вызовам во имя прекрасного будущего человечества;
  • оказывать поддержку в укреплении взаимодействия по вопросам фармацевтического контроля, активно содействовать формированию более эффективной модели взаимовыгодного сотрудничества по разработке лекарственных средств и медицинского оборудования в рамках ШОС, стимулировать международную кооперацию по лицензированию производства лекарственных средств и осуществлению контроля, способствовать взаимному признанию результатов контроля по приоритетным продуктами и отраслям во имя общего здравоохранения;
  • поддерживать идею создания в рамках ШОС площадки развития сотрудничества в области фармацевтики для демонстрации инновационных достижений и новых возможностей, презентации новых, обладающих большим клиническим значением лекарственных средств. Создать благоприятные условия для взаимного допуска соответствующих общепризнанным стандартам лекарственных препаратов на рынок другой стороны для удовлетворения клинических потребностей. Поддерживать расширение и углубление межгосударственной кооперации и обмена в области фармацевтики в рамках Организации.
 
Организаторы конференции едины во мнении о том, что необходимо совместно создать площадку взаимодействия между контрольными органами стран - участниц ШОС в области фармацевтики для консолидированного развития фармацевтики в странах ШОС в плоскости углубления глобального сотрудничества в области здравоохранения. Стороны готовы прилагать объединенные усилия на повышение уровня здравоохранения и благосостояния народов наших стран во благо здорового и прекрасного будущего человечества.
 
В конференции приняли участие генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев, исполнительный президент Китайской ассоциации фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок Сун Жуйлинь, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана Сардор Кариев, председатель совета директоров компании China National Biotec Group Company Limited Ян Сяомин, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации Betta Pharmaceutical Co., Ltd Дин Лемин, председатель совета директоров корпорации Luye Life Sciences Group Лю Дяньбо.
 

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II

09.09.2022, 13:32 681
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам, сообщает Акорда.
 
Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.
 

Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", - написал глава Казахстана.

 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера, 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября. В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 

Умерла королева Великобритании Елизавета II

09.09.2022, 08:17 2721
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Фото: pixabay.com
ЛОНДОН. 9 СЕНТЯБРЯ - Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Королева мирно скончалась в замке Балморал", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

 
Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет ее старший сын Чарльз, принц Уэльский. Он выбрал себе имя Карл III.
 
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября.
 
В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 
Как сообщалось ранее, новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс. 
 

Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс

05.09.2022, 18:09 17071
Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН. 5 СЕНТЯБРЯ - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства, сообщает ТАСС.
 
Это в целом соответствует раскладу голосов во время предыдущих голосований за пост лидера тори. Джонсон в 2019 году победил с поддержкой 66,4% членов партии, Дэвид Кэмерон в 2005 году - с 67,6%, а Иэн Дункан Смит в 2001 году - с 60,7%.
 
Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).
 
Ее формальное утверждение на посту правительства Ее Величества состоится на аудиенции с монархом во вторник. 
 
Напомним, в июле Борис Джонсон объявил о своей отставке.
 

Террорист-смертник устроил взрыв возле российского посольства в Кабуле

05.09.2022, 14:56 18241
КАБУЛ. 5 СЕНТЯБРЯ - Не менее 20 человек, в том числе два сотрудника дипмиссии, погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником возле посольства России в Кабуле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрыв произошел в тот момент, когда российский дипломат вышел из здания посольства за документами граждан Афганистана", - сообщают "Известия" со ссылкой на информацию афганского агентства Peshgo News в Twitter. 


По информации телеканала «Аль-Арабия», взрыв совершил террорист-смертник. Он был ликвидирован. 

Подробности уточняются. 



 

США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории

04.09.2022, 16:42 22136
США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ - США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы", - цитирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова РИА Новости


Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии, заявил Кириллов. 

Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге. 

Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран - партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 


В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.



Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США

 

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

02.09.2022, 18:00 29466
КАБУЛ. 2 СЕНТЯБРЯ - Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News. 
 
Представитель талибов* Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных. 
 
Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек. 
 
*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 

 

Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубов в час

31.08.2022, 09:36 38136
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по московскому времени, как и анонсировал "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше - с 3.00 утра, сообщает РИА Новости.
 
Приостановка работы "Северного потока" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
 
Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа - это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.
 
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку 3500 долларов за тысячу кубометров - рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.
 

Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

 

Скончался Михаил Горбачев

31.08.2022, 08:50 38761
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили РИА Новости в Центральной клинической больнице.

 
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.
 
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.
 
Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление".
 
Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х - началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
 
В Коммунистической партии Греции считают, что политика Михаила Горбачева была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе.
 

С его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе. Он возглавил политику перестройки, которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой "изнутри и сверху", - говорится в кратком комментарии на новостном портале 902.gr греческой компартии.

 

Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма "вклад" Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира", - говорится в комментарии.

 

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