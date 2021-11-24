В РФ 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию

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В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет здравоохранения Ленинградской области.
О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.
Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", - написала женщина.
По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению - асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости.
При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", - пояснила Шутова.
В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.