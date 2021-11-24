В РФ 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию

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СОФИЯ. 23 НОЯБРЯ - По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП и пожара в автобусе, перевозившем туристов из Северной Македонии, на шоссе в Западной Болгарии в ночь на вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

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Как сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, группа туристов возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул, пишет "Русская служба Би-би-си"

Всего в автобусе было 52 человека, семеро из них выжили. МВД Болгарии подтвердило гибель 45 человек. Также официально сообщается, что среди погибших - 12 несовершеннолетних.

Пострадавшие были доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция. По словам сотрудников больницы, семь человек, выпрыгнувших из горящего автобуса, сейчас в стабильном состоянии, пишет Рейтер.

Автокатастрофа произошла возле села Боснек на 31-м километре трассы Струма, примерно в 45 километрах к западу от Софии около двух часов ночи по местному времени.

Причина аварии пока неясна, но автобус, возможно, врезался в дорожное ограждение или бордюр - до или после того, как загорелся, заявили болгарские власти.

Министр внутренних дел Бойко Рашков сообщил, что погибшие находились внутри автобуса и "сгорели дотла".





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Картина ужасающая, ужасающая. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал Рашков журналистам на месте происшествия.

Глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов уточнил, что накануне поздно вечером из Турции в страну прибыли четыре автобуса туристического агентства из Северной Македонии.

Ошибка водителя или техническая неисправность - две исходные версии аварии, заявил Сарафов.



