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В России отменили обязательный ПЦР-тест для прилетающих казахстанцев

21.10.2022, 15:19 4446
В России отменили обязательный ПЦР-тест для прилетающих казахстанцев
Фото: Pixabay.com
Москва. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отменили требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на сайте pravo.gov.ru.  

Ранее в России отменили обязательный ПЦР-тест для граждан, въезжающих в Россию через сухопутные пункты пропуска.  

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету.  

В то же время согласно документу во всех пунктах пропуска через госграницу РФ организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.

 

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Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

21.10.2022, 14:33 5176
Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
Фото: primeminister.kz
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает primeminister.kz.
 

Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения - это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках", - сказал Смаилов.

 
Он также призвал страны ЕАЭС ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка Союза.
 

Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов", - подчеркнул Смаилов.

 
 Он напомнил, что по инициативе Казахстана был принят план мероприятий, направленных на борьбу с "серыми" сертификатами.
 

Уверен, что только совместные усилия и реальные действия каждой из сторон позволят нам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза", - отметил Смаилов.

 
В своем выступлении он также заявил, что активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса.
 

Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев превысила 17 млрд долларов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны Союза на 64%, при этом номенклатура со временем расширяется в пользу готовых товаров", - подчеркнул казахстанский премьер.

 
В рамках рабочего визита в Ереван премьер-министр также принял участие в совместной встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
 
Напомним, ранее на заседании межправсовета премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС.
 

Создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС призвал Пашинян

21.10.2022, 13:26 5786
Создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС призвал Пашинян
Фото: telegram/UKIMET
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие промышленного комплекса является одним из самых важных пунктов развития экономической системы стран Евразийского экономического союза, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе премьер-министр Армении Никол Пашинян.
 

В современных реалиях вопрос устранения препятствий - это фактически вопрос устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей актуальности. Это непрерывный процесс, эффективность и оперативность которого во многом зависит от слаженной работы государств-членов и органов Союза, а также готовности находить компромиссные решения", - заявил Пашинян.

 
Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов промышленная кооперация и развитие совместных проектов, в том числе в высокотехнологичной сфере, позволит странам ЕАЭС быть еще более конкурентными.
 

Выработка совместной политики и механизма финансирования совместных кооперационных проектов, направленных на импортозамещение, станет одним из главных условий создания полноценного единого рынка собственных товаров", - подчеркнул премьер Армении.

 
Напомним, в Ереване проходит заседание межправсовета, на котором главы правительств стран ЕАЭС обсудят источники и механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке Союза, развитие интегрированной информационной системы Союза.
 

Ввести смертную казнь за изнасилование детей предлагают парламентарии Кыргызстана

21.10.2022, 11:58 6631
Бишкек. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента Кыргызстана отмечают рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и предлагают ввести смертную казнь за изнасилование детей.

Вопрос защиты детей является вопросом сохранения генофонда нации, заявили депутаты парламента КР, сообщает 24.kg.
 

Поскольку преступления против половой неприкосновенности ребенка имеют тенденцию к росту, предлагается предусмотреть в Конституции в качестве исключительной меры наказания смертную казнь", - высказались они.


По информации издания, за восемь месяцев 2022 года следственными подразделениями ОВД республики зарегистрировано:

- по убийству, сопряженному с насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах, - один факт в отношении несовершеннолетней в возрасте 14 лет;
- по изнасилованию - 35 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, - 15 фактов, от 14 до 18 лет - 20 фактов;
- по насильственным действиям сексуального характера - 25 фактов. Из них в отношении детей, не достигших 14 лет, - 16 фактов, от 14 до 18 лет - 9 фактов.
 
Парламентарии напомнили, что в мире остались государства, где по сей день применяется смертная казнь (например, Беларусь, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, большинство штатов США) и где в основных законах прописана норма, разрешающая смертную казнь, но на практике не применяется (например, Россия, Казахстан, Южная Корея, Алжир, Нигерия, Мали, Гайана).
 
Смертная казнь за сексуальное насилие над детьми есть в КНР и Иране.

Напомним, насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре.
 

Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

20.10.2022, 19:50 9321
Лондон. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку менее чем через два месяца после назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
 

Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем, чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - заявила она, выступая с обращением, трансляцию которого вел канал Sky News.

 
По ее словам, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
 
Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября.
 

Путин: Киевский режим отказался от переговоров

19.10.2022, 19:21 15711
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности Российской Федерации.
 

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - цитирует Путина РИА Новости.

 

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

19.10.2022, 18:46 16366
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
 
Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России, сообщает РИА Новости.
 

Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - заявил президент.

 
Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах.
 

Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", - добавил Путин.

 
Военное положение вступит в силу в полночь.
 
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.
 

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

19.10.2022, 18:03 16906
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".  
Его обвиняют якобы в публичном отрицании "российской агрессии" против Украины, сообщает RT.
 
В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.
 
Он также выразил мнение, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.
 

В Турции создадут международный газовый хаб

19.10.2022, 17:02 17086
Анкара. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
 

Европа сейчас занята вопросом, как обеспечить себя теплом предстоящей зимой. У нас такой проблемы нет. Мы дoговорились с Владимиром Путиным о сoздании у нас газового центра, через котoрый природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции", - цитирует ТАСС президента Турции.

 
С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя".
 
По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.
 
Вопрос создания хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговoрах российского и турецкогo президентов. По словам Эрдогана, центр планируется сoздать в кратчайшие срoки, наибoлее подходящим местoм дня него является райoн Фракия в европейской части Турции.
 

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