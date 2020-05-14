В России после пожаров в больницах приостановили обращение аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М"

Москва. 13 мая. Kazakhstan Today - Росздравнадзор приостановил обращение на территории Российской Федерации аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М", произведенных с 1 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", произведенного с 1 апреля 2020 года, производства АО "Уральский приборостроительный завод"... Соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая 2020 года", - сообщается на официальном сайте ведомства .

Отмечается, что аппараты ИВЛ "АВЕНТА-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

Как сообщает ТАСС , пожар возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается. В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату.

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