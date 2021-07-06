В России предотвращена серия терактов

МОСКВА. 5 ИЮЛЯ - ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, серия терактов планировалась летом 2021 года членами законспирированных ячеек "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации, пишет ТАСС

В ФСБ напомнили, что 29 июня в Москве был задержан гражданин России, который готовил с сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением холодного и огнестрельного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнем. "1 июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", - сообщили в ФСБ.

3 июля в Нальчикском и Баксанском районах КБР были заблокированы пять членов религиозно-экстремистской группировки, которые планировали теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств против представителей официального исламского духовенства региона. Террористы оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено.

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