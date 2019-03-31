В России упростили приобретение гражданства для участников программы добровольного переселения

Фото: duma.gov.ru

Москва. 30 марта. Kazakhstan Today - В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий приобретение гражданства для участников программы добровольного переселения соотечественников, передает Kazakhstan Today.

29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №544-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающий упрощение порядка приобретения гражданства Российской Федерации для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Закон позволяет участникам программы подать заявление о приеме в российское гражданство, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе (например, в гостинице, временном жилье и так далее), сообщается на сайте МВД России.

Для реализации указанного Федерального закона подготовлен Указ президента РФ "О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325", которым будет уточнен порядок подачи заявления о приобретении российского гражданства участниками упомянутой Государственной программы, а также отдельной категорией лиц.

Кроме этого, Указом президента РФ устанавливается 10-дневный срок уведомления заявителя о результатах рассмотрения его заявления и о дате принесения Присяги гражданина РФ.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года также наделяет президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно документу, к таким категориям можно отнести, в частности, соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима.

Как отмечается на сайте Государственной думы РФ, "в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины".

Упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания. Это, в свою очередь, "позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав", - говорится в сообщении законодательного органа РФ.

По данным МВД РФ, в 2018 году участниками Государственной программы добровольного переселения в РФ стали порядка 108 тыс. человек.

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