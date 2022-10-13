В России задержаны подозреваемые в подготовке терактов

Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористические акты, которые готовили украинские спецслужбы, об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Ряд терактов готовился в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения", - говорится в релизе.

По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения.

Также сообщается, что силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске. По делу задержан гражданина Украины 1967 года рождения.

Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства, рассказали в ФСБ.

На съемной квартире подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.

Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - сообщили в ведомстве.



