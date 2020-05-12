В России закончился период нерабочих дней

Москва. 11 мая. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин сообщил, что 11 мая истек период нерабочих дней, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.

Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом. Он заметил, что принятые ранее меры позволяют перейти к следующему периоду борьбы с эпидемией - к "началу поэтапного выхода из режимов ограничений".

У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", - сказал Путин.

По его словам, выход или смягчение режимов ограничений "должны проходить при строгом соблюдении всех условий и санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", отметив, что безрассудно забегать вперед в снятии ограничений, нужно "пройти между Сциллой и Харибдой".

По мнению Путина, принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян.

Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", - сказал он.

При этом Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности, пишет ТАСС

Президент России подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.





По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344 человек, выздоровел 3981 человек, 2009 погибли.

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