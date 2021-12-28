СИАНЬ. 27 ДЕКАБРЯ - В Сиане действует полный локдаун. В выходные в городе зарегистрировано около 150 случаев заболевания коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Хабар 24", в Сиане провели три раунда тестирования всего населения. Уже в полностью закрытом городе продолжают ужесточать меры. С появлением дельта-штамма Китай практически в формате нон-стоп борется с локальными вспышками. Последняя, в городе Сиане, привела к введению полного локдауна в этом населённом пункте.
В городе запустили новый раунд массового тестирования и до получения отрицательных результатов покидать свои дома вообще запрещено. Но, несмотря на высокие показатели инфицирования, Сиань справится со вспышкой к середине января, прогнозируют эксперты.
В Сиане мы принимаем строгие профилактические меры, активно проводим ПЦР-тестирование, берём под контроль больных, чтобы в максимально короткие сроки локализовать вспышку. Думаю, к 20 января вирус будет полностью взят под контроль", - говорит медицинский эксперт, член Китайской инженерной академии Чжан Боли.
В Китае всё ещё реализуют политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. А с распространением по всему миру омикрон-штамма ведущие эпидемиологи страны предупреждают: меры ослаблять нельзя. В КНР уже зарегистрировали 9 случаев новой мутации. Омикрон вызывает опасения и из-за предстоящей в Китае Олимпиады.
За исключением отдельных спортсменов и сопровождающих их официальных лиц, освобожденных от прививки по медицинским причинам, все участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр должны пройти полную вакцинацию не позднее, чем за 14 дней до приезда в Китай. Таким образом, они смогут быть освобождены от прохождения централизованного карантина. С учетом сложной эпидемиологической ситуации, в том числе связанной с распространением омикрон-штамма, мы особенно рекомендуем им получить бустерную дозу вакцины от COVID-19", - сообщает заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Хань Цзыжун.