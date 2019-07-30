В США умерла собака по кличке Чейзер, выучившая более 1000 слов

Хозяин собаки Джон Пилли раньше работал психиатром. Он разработал особую методику дрессировки животного и с 2004 года занимался с питомцем каждый день по 4-5 часов, пишут "Известия" со ссылкой на The Independent.
Для обучения он использовал различные мягкие игрушки, пластиковые предметы и мячики, на которых были написаны определенные слова. Благодаря таким занятиям Чейзер научилась понимать 1022 слова.
По словам дочери Пилли, этот метод дрессировки они назвали "неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных". Она отметила, что собака также могла различать имена собственные и нарицательные.
Чейзер умерла 23 июля в возрасте 15 лет по естественным причинам. В Instagram-аккаунте животного отмечается, что ее хозяин Джон Пилли скончался за год до ее смерти.
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