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В США умерла собака по кличке Чейзер, выучившая более 1000 слов

29.07.2019, 13:04 9721
В США умерла собака по кличке Чейзер, выучившая более 1000 слов
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире, передает Kazakhstan Today.
 
Хозяин собаки Джон Пилли раньше работал психиатром. Он разработал особую методику дрессировки животного и с 2004 года занимался с питомцем каждый день по 4-5 часов, пишут "Известия" со ссылкой на The Independent.
 
Для обучения он использовал различные мягкие игрушки, пластиковые предметы и мячики, на которых были написаны определенные слова. Благодаря таким занятиям Чейзер научилась понимать 1022 слова.
 
По словам дочери Пилли, этот метод дрессировки они назвали "неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных". Она отметила, что собака также могла различать имена собственные и нарицательные.
 
Чейзер умерла 23 июля в возрасте 15 лет по естественным причинам. В Instagram-аккаунте животного отмечается, что ее хозяин Джон Пилли скончался за год до ее смерти.
 

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