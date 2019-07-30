В США умерла собака по кличке Чейзер, выучившая более 1000 слов

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире, передает Kazakhstan Today.

Хозяин собаки Джон Пилли раньше работал психиатром. Он разработал особую методику дрессировки животного и с 2004 года занимался с питомцем каждый день по 4-5 часов, пишут " Известия " со ссылкой на The Independent.

Для обучения он использовал различные мягкие игрушки, пластиковые предметы и мячики, на которых были написаны определенные слова. Благодаря таким занятиям Чейзер научилась понимать 1022 слова.

По словам дочери Пилли, этот метод дрессировки они назвали "неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных". Она отметила, что собака также могла различать имена собственные и нарицательные.

Чейзер умерла 23 июля в возрасте 15 лет по естественным причинам. В Instagram-аккаунте животного отмечается, что ее хозяин Джон Пилли скончался за год до ее смерти.

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