В США военный вертолет врезался в пассажирский самолет   

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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатов Америки военный вертолет врезался в пассажирский самолет возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.





Могу подтвердить, что Трампу (президенту США Дональду Трампу. - Прим. ред.) доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт со ссылкой на канал Fox News.





Американский сенатор Тед Круз в свою очередь заявил, что в результате инцидента есть погибшие.









Между тем Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.





При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.





Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса, из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения. На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.



