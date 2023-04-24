23.04.2023, 14:11 6841
В Стамбуле обстреляли офис правящей партии
На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль
Рассказать друзьям
Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По информации канцелярии губернатора провинции, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль.
При инциденте никто не пострадал, поиск стрелявших продолжается.
Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что осуждает происшествие. При этом партия продолжит подготовку к выборам 14 мая.
новости по теме
23.04.2023, 16:42 5356
Во Франции автомобилист протаранил толпу
Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев на севере страны
Рассказать друзьям
Париж. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобилист протаранил толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции, по меньшей мере 11 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. Пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.
23.04.2023, 16:34 5816
"Победа" планирует расширить маршрутную сеть в Центральную Азию
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Самарканд. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Центральную Азию, в частности в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает РИА Новости.
Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Центральную Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление - Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Кыргызстан - Бишкек и Ош", - сказала представитель компании.
Напомним, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией Air China регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем.
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно.
19.04.2023, 08:06 23491
ООН указала США на неприемлемость слежки за контактами Генсека организации
Коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами главы организации Антониу Гутерреша и ее сотрудников, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны правительства США", - цитирует Стефана Дюжаррика РИА Новости.
Дюжаррик добавил, что такие действия несовместимы с обязательствами Вашингтона согласно Уставу ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации.
Ранее о слежке за Гутеррешем сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. В них говорится, что Генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, а в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Он также добавил, что ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
15.04.2023, 10:46 48036
Неизвестный устроил взрыв рядом с местом выступления премьер-министра в японском городе Вакаяма
Премьер был эвакуирован и не пострадал
Рассказать друзьям
Токио. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма. Премьер был эвакуирован и не пострадал.
Перед началом публичного выступления премьера Японии в городе Вакаяма кто-то кинул в его сторону похожий на сигнальную ракету предмет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
Публичное выступление пришлось отменить.
Инцидент с "сигнальной ракетой" произошел утром в субботу, после того как премьер Японии осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки и должен был выступить с речью. Неизвестный, по словам очевидцев, бросил в сторону Кисиды "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину скрутили, а еще чуть позже раздался взрыв и повалил дым. Премьера же увела охрана", - пишет агентство.
Задержанный после ЧП в порту Вакаямы, где должен был выступить премьер Японии Кисида, арестован.
На фоне произошедшего Кисида все же решил выступить во второй половине субботы: раз в Вакаяме, где произошло ЧП, еще дважды - в префектуре Тиба", - говорится в информации.
Напомним, в июле прошлого года в Японии было совершено покушение на экс-премьера страны Синдзо Абэ. Неизвестный напал с огнестрельным оружием на политика во время его выступления в городе Нара. Абэ скончался в больнице. Задержанный стрелок Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
14.04.2023, 17:40 53416
МИД РФ заявил о прогрессе в обсуждении проекта газового союза России, Узбекистана и Казахстана
Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность
Рассказать друзьям
Москва. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность", - цитирует ТАСС Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что "выгода будет для всех, поскольку есть и поставщики газа, и те, кто в этом газе заинтересован, когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены и, если всех все устраивает, то выигрывают все".
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
13.04.2023, 20:13 60556
Главы МИД России, КНР, Ирана и Пакистана встретились в Самарканде
В Самарканде проходит министерская конференция стран - соседей Афганистана
Рассказать друзьям
Самарканд. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел России, Китая, Ирана и государственный министр по иностранным делам Пакистана проводят встречу в Самарканде, сообщает РИА Новости.
Перед началом встречи Сергей Лавров, Цинь Ган, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Раббани Кхар вместе сфотографировались, после чего встреча продолжилась в закрытом формате.
В Самарканде проходит министерская конференция стран - соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране, а также развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула.
Лавров помимо участия в конференции по Афганистану в пятницу примет участие в совещании министров иностранных дел стран СНГ и министерской встрече в формате РФ - Центральная Азия.
12.04.2023, 19:54 72046
Лауреат Пулитцеровской премии Херш: Зеленский покупал топливо у России и присвоил $400 млн
Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с Афганской войной
Рассказать друзьям
Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива, сообщает RT.
Зеленский покупал топливо у России - страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы американских долларов, предназначенных для дизельного топлива", - написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге.
По словам Херша со ссылкой на данные аналитиков Центрального разведывательного управления, в 2022 году киевский режим присвоил по меньшей мере $400 млн.
Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой <...> А кто платит за газ и нефть? Мы", - цитирует Херш "осведомленного американского сотрудника разведки". Он добавляет, "сколько Киев платил за солярку, неизвестно".
Зеленский и многие из его окружения забирали себе "несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива", продолжает расследователь. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов", цитирует Херша РИА Новости.
По словам американского журналиста, директор ЦРУ Уильям Бернс в январе проинформировал украинского президента о коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых "хвастливых" из них, не стеснявшихся разъезжать на своих новых мерседесах.
Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с Афганской войной, хотя, как отметил Херш, профессиональных аудиторских отчетов от Украины ждать не придется.
12.04.2023, 18:32 73046
Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Он также отметил важность углубления исследований в сфере военного дела и обновления тактики и методов обучения
Рассказать друзьям
Пекин. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, такое указание он дал в среду в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун на юге страны.
Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия", - сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил важность углубления исследований в сфере военного дела и обновления тактики и методов обучения.
Китайский лидер заявил, что НОАК должна "улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации", а также "решительно защищать территориальный суверенитет КНР, права и интересы в море".
Кроме того, он указал, что китайские военные должны стремиться поддерживать общую стабильность на прилегающих территориях.
Ранее в Китае был сформирован новый состав правительства страны.
Читаемое
23.04.2023, 09:06Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля 23.04.2023, 11:5535281В горах близ Алматы выставлены блокпосты 23.04.2023, 14:2129636Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит" 23.04.2023, 11:3422546В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней 23.04.2023, 12:1821996В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе 21.04.2023, 16:46139321Стоимость платных парковок увеличится в Алматы 21.04.2023, 14:22135916Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 12:00125176Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 11:01120031Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 18.04.2023, 15:42119636В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП 01.04.2023, 12:05214906Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07185986Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53174371Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13169021Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь168036Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?