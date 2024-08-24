В столице Татарстана проходит III Казанский глобальный молодежный саммит

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Казань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Татарстана собрались сотрудники министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, а также представители крупных международных организаций - более 110 делегатов из 43 стран, - В столице Татарстана собрались сотрудники министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, а также представители крупных международных организаций - более 110 делегатов из 43 стран, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.





Главными темами мероприятия в 2024 году стали цифровые технологии, их роль в воспитании и формировании традиционных ценностей у молодежи. Саммит стал площадкой для общения и выстраивания связей между активной молодежью из десятков стран мира, которая впоследствии сможет внести существенный вклад в развитие и процветание своих государств.





Участники также обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей в эпоху глобализации. О том, какая работа в этом направлении проводится в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов.





Для сохранения традиций степной демократии в Казахстане с 2022 года ежегодно проходит заседание Национального курултая при президенте страны. Его роль становится особенно важной в эпоху быстрых перемен и глобальных вызовов, когда необходимо объединять усилия разных групп общества, включая молодежь", - отметил Биржан Алимжанов.





Президент международной организации "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества" Таха Айхан также отметил актуальность повестки саммита в 2024 году.





Я очень рад, что мы смогли создать такую площадку, которая способствует межкультурному диалогу, обмену информацией и идеями, позволяет искать ответы на самые актуальные вопросы", - сказал он.