31.10.2024, 20:40 3891
В Таджикистане официально запретили игры GTA и Counter Strike
Фото: istockphoto.com
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Душанбе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер, сообщили в местной милиции.
В частности, согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры COUNTER STRIKE и GRAND THEFT AUTO (GTA) содержат элементы насилия, убийств и грабежей. Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления", - говорится в сообщении.
В связи с этим управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев игровых центров впредь не допускать распространения этих игр. В то же время гражданам следует контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие.
Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия.
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29.10.2024, 15:05 19366
Наим Касем стал новым лидером "Хезболлы"
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы"
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Бейрут. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Наим Касем стал Новым генеральным секретарем "Хезболлы", сообщили в пресс-службе ливанского движения.
Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя", - цитирует сообщение "Хезболлы" РИА новости.
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы".
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин
Позже телеканал Al Arabiya сообщил о гибели лидера движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.
27.10.2024, 11:35 44856
Парламентские выборы проходят в Узбекистане
В выборах участвуют пять партий
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Ташкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане начались выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает eadaily.com.
Первые избирательные участки открылись при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее, последними закроются участки в диппредставительствах в США. Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.
В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП); Демократическая партия "Миллий тикланиш"; Экологическая партия Узбекистана; Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ); Социал-демократическая партия "Адолат".
Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 75 из 105 депутатов изберут по одномандатным округам на основе голосов, а остальные 75 - по партийным спискам пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.
Предыдущие парламентские выборы в республике прошли в 2019 году.
27.10.2024, 09:45 46471
Coca-Cola отзывает 28 млн бутылок продукция из-за опилок
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года
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Вена. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве. Акция по возврату товара коснется напитка в пластике объемом 0,5 литра, сообщает iz.ru.
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года. Причина изъятия продукции - металлические опилки в жидкости. Употребление бракованной газировки может нанести вред здоровью.
На производстве Coca-Cola сломался фильтр, что и привело к загрязнению. Для австрийского завода это первый масштабный отзыв продукции. На данный момент пострадавших после употребления напитка нет.
26.10.2024, 19:38 54321
В США растет количество отравившихся бургерами известной сети быстрого питания, один человек погиб
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в результате вспышки кишечной палочки E. coli, обнаруженной в гамбургерах McDonald’s, заразились 75 человек, один человек погиб, сообщает The Guardian.
Истинное число заболевших от этой вспышки, вероятно, намного выше, чем сообщается, и может не ограничиться штатами, где зарегистрированы случаи заболевания", - проинформировали в центре по контролю и профилактике заболеваний.
В качестве возможного источника смертельных бактерий были названы свежие луковицы, а не мясо для бургеров, как можно было ожидать, пишет издание.
По словам специалистов, кишечная палочка, ставшая причиной смерти одного человека, вызывает "очень серьезное заболевание", особенно у пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Компания Taylor Farms была поставщиком для пострадавших регионов, и McDonald’s инициировал добровольный отзыв продукции, сообщила компания и агентство. Поставщик также отозвал несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо.
В McDonald’s уточнили, что лук с предприятия Taylor Farms в Колорадо был распределен примерно в 900 ресторанах в Колорадо, Канзасе, Вайоминге и некоторых других штатах региона.
Компания заявила, что также решила прекратить поставки лука с этого предприятия на неопределенный срок.
26.10.2024, 14:26 57026
В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в результате которых было наказано 589 тысяч человек. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая, сообщает lenta.ru.
С января по сентябрь 2024 года в органы дисциплинарной проверки и надзора по всей стране поступило 2,703 миллиона писем и отчетов, в том числе 756 тысяч отчетов и жалоб. (...) В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования", - говорится в отчете.
Уточняется, в числе "наказанных" оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.
26.10.2024, 11:56 58636
Израиль нанес ответный удар по Ирану
Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране
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Тель-Авив. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по Ирану, который ожидался почти весь месяц. Целями израильского удара были военные базы на западе и юго-западе Ирана, сообщает РБК.
Израиль назвал свой удар ответом на атаки, которые продолжались несколько месяцев. Армия обороны Израиля сообщила, что целями стали военные объекты в Иране.
Звуки взрывов были слышны в Тегеране, а также в пригороде столицы Карадже. Позднее они также прозвучали в Ширазе, сообщила The Jerusalem Post.
В иранском КСИР заявили, что страна подверглась ракетному удару, целями которого стали "жизненно важные военные и силовые объекты".
Тегерана сообщил, что некоторые звуки взрывов были связаны с работой средств ПВО, со ссылкой на иранское агентство Fars.
Силы ПВО Ирана подтвердили, что были атакованы военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан, Илам. "Нанесен ограниченный ущерб", - отметили военные.
Аэропорты Ирана работают в штатном режиме после ударов Израиля, сообщает иранское агентство Tasnim.
Российское посольство в Тегеране сообщило, что обстановка в столице Ирана и других спокойная, дипмиссия и другие учреждения посольства работают в штатном режиме. Пострадавших среди россиян нет.
Целями ударов были казарма и склад с оружием в Тегеране, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
Израиль не наносит ударов по ядерным объектам Ирана или по нефтяным месторождениям, ограничиваясь только военными целями, сообщил NBC источник в Израиле.
Израиль заранее предупредил США об ударах, передал CBS со ссылкой на источники. Вашингтон не был задействован в израильской атаке, сказал один из них.
По данным The Jerusalem Post, Израиль задействовал для атаки более 100 самолетов, в том числе стелс-истребители F-35 с расстояния 2 тыс. км.
Около 6.00 по московскому времени ЦАХАЛ заявила об окончании атаки на Иран, самолеты благополучно вернулись в Израиль.
ЦАХАЛ сообщила, что атаковала в Иране ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, выпущенных по израильской территории в течение последнего года.
Как сообщил источник Tasnim, Тегеран готов ответить Израилю на ночную атаку.
Власти Израиля в пятницу сообщили Ирану о планах нанести авиаудары и предостерегли Тегеран от ответных действий, пишет Axios со ссылкой на три источника.
Ранее сообщалось, Иран отказался отвечать Израилю на ограниченный удар.
24.10.2024, 19:53 73851
Суверенный фонд Норвегии получил в третьем квартале чистую прибыль $76 млрд
Фото: freepik.com
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Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 октября, крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%, сообщает kommersant.ru.
Общий объем активов под управлением вырос на 1,1 трлн крон ($102 млрд), до 18,8 трлн крон ($1,7 трлн).
Минувший квартал был полон событий. В июле и августе на рынках наблюдалась повышенная волатильность, потом пошли разговоры о том, что экономику США ждет "мягкая посадка", и о том, как ФРС будет снижать ставку",- отметил заместитель директора государственного Норвежского инвестиционного банка Трен Гранде.
Помимо 835 млрд крон дохода от инвестиций средства фонда выросли за счет валютных колебаний (на 191 млрд крон, или $17,5 млрд), а также за счет вложений от правительства (99 млрд крон, или $9 млрд). Доходность от вложений в акции составила в третьем квартале 4,5%, от инвестиций в облигации - 4,2%, от инвестиций в недвижимость - 0,8%, от инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики - 10,8%.
В 1990 году норвежский парламент принял решение о создании государственного суверенного фонда для вложения средств, полученных от государственной продажи нефти. Первые средства поступили в фонд в 1996 году. Сейчас средства фонда вложены в 8763 компании, в том числе в такие, как Samsung, Apple, Nestle, Microsoft и другие, из 71 страны мира, в основном это миноритарные пакеты акций. Фонд инвестирует средства по четырем направлениям: акции, облигации, недвижимость и инфраструктура для возобновляемой энергетики.
24.10.2024, 18:00 74366
Государства - члены БРИКС договорились поддержать НБР в расширении финансирования в местной валюте
Странам БРИКС также рекомендуется продвигать расчеты в местной валюте
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены БРИКС договорились в среду поддержать Новый банк развития в реализации его общей стратегии на 2022-2026 годы и расширении финансирования в местной валюте.
В декларации, принятой по итогам 16-го саммита организации, отмечается, что государства-члены БРИКС также договорились совместно трансформировать НБР в многосторонний банк развития нового типа 21-го века, поддержать дальнейшее расширение его членского состава и ускорить рассмотрение заявок на членство от стран БРИКС в соответствии с его общей стратегией и соответствующей политикой", - сообщает ИА "Синьхуа".
В соответствии с декларацией странам БРИКС также рекомендуется укреплять финансовое сотрудничество и продвигать расчеты в местной валюте.
Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?