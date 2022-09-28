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В Турции совершен теракт в полицейском участке

27.09.2022, 09:58 6501
АНКАРА. 27 СЕНТЯБРЯ - На здание полиции в Мерсине в Турции произошло вооруженное нападение, есть погибший, власти квалифицируют инцидент как теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около 23.00 (совпадает с мск) в районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

 
Сообщается также о взрыве в результате дистанционного управления самодельной бомбой.

По предварительным данным, злоумышленники были членами РПК (Рабочей партии Курдистана), которая признана террористической в Турции, сообщает iz.ru.



 

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"Газпром" заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС

28.09.2022, 09:58 276
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении, сообщает РБК.

 
При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода "Северный поток", сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. "Нет сомнений, что это были взрывы", - сказал он.
 

Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.

 
Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1224 км. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG. Контроль в Nord Stream (51%) принадлежит "Газпрому", немецким Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie - по 9%. Инвестиции в этот проект оценивались в €7,4 млрд. Строительство газопровода в Балтийском море началось в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.
 
За лето 2022 года прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 20% от максимальной мощности, с 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. "Газпром" объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат из-за антироссийских санкций, но все же передали его Германии. "Газпром" в свою очередь отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт. В конце августа "Газпром" полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". "Северный поток" должны были запустить 3 сентября, но за день до этого "Газпром" заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.
 

Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет

27.09.2022, 19:52 3746
Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

 
Ранее министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину.
 
По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
 
Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.
 

Стрельба в Ижевске: пострадали 39 человек, погибли 15

26.09.2022, 20:06 10006
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших в связи с трагедией в школе Ижевска.
 

Выражаю глубокие, искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате циничного и безжалостного нападения на школу в Ижевске. Чудовищное преступление унесло жизни детей, в том числе совсем маленьких, и взрослых. Это страшная трагедия, тяжелая утрата для всех нас. Следственным комитетом принимаются исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи, криминалисты и эксперты СК России уже работают на месте. Правовая оценка будет дана всем обстоятельствам, которые способствовали совершению жестокого преступления", - сказал Александр Бастрыкин.

 
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
 

Установлена личность напавшего на школу в Ижевске

26.09.2022, 16:27 11416
МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ - Следователями СК Российской Федерации установлена личность напавшего на школу в Ижевске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы", - информирует Следственный комитет РФ. 

 
В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. 
 
Ранее сообщалось, что жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

26.09.2022, 16:11 11896
Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы
Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 26 СЕНТЯБРЯ - Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости, в воскресенье Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств. 
 

Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать", - заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. 

 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. 
 
Кыргызская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. 

Также президент Казахстана Токаев выразил соболезнования главам обеих республик.
 

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 38 самолетов

21.09.2022, 19:53 29736
ТАЙБЭЙ. 21 СЕНТЯБРЯ - Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в том числе истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, три истребителя Су-30, шесть истребителей J-11, два J-16, беспилотник TB-001, противолодочный самолет Y-8, беспилотник CH-4, разведывательный самолет Y-8, сообщает РИА Новости.
 
Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
 
Ранее председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. 
 

Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

21.09.2022, 18:01 30791
Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям
Фото: russian.news.cn
ПЕКИН. 21 СЕНТЯБРЯ - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил в среду председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Центральное телевидение Китая, в среду в Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний, сообщает РИА Новости.
 
Си Цзиньпин, как отмечает телеканал, в частности, подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".
 
Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.
 
В 2015 году власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
 
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
 
Китайский лидер еще во время своего выступления на открытии 19-го съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил страны, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. А к 2050 году НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.
 

Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ

21.09.2022, 12:29 33826
Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ
Фото: Кадр с видео
МОСКВА. 21 СЕНТЯБРЯ - Пресс-служба Кремля опубликовала указ президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорится в указе.
 
Россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. 
 
Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

 
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, информирует РИА Новости
 
По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
 
Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.
 

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