В Турции стартовал второй тур президентских выборов

На пост главы государства претендуют действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Фото: aa.com.tr

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Анкара. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Турции начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.





Избирательные участки открылись в 08.00 и закроются в 17.00 по местному времени. По всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек", - сообщает агентство " Анадолу" .





По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов.





Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, опередив кандидата от "Союза нации", лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, у которого 44,88 процента голосов избирателей.





Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.





Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00 по местному времени. Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будут функционировать "мобильные урны", - пишет агентство.





Так же, как и на выборах 14 мая, граждане с проблемами со зрением смогут проголосовать по специально подготовленному шаблону.





Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн избирателей.





Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером вместе с другими урнами после окончания голосования. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21.00 воскресенья, 28 мая. По решению ЦИК срок запрета может быть снят раньше установленного законом времени", - сообщается в информации.