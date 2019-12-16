В уходящем году в мире погибли 75 журналистов

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Семьдесят пять сотрудников СМИ были убиты в 26 странах мира с начала 2019 года, говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign "Пресс эмблем кампэйн", ПЭК", передает Kazakhstan Today.

Это меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 113 человек. Снижение числа жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности. Она напоминает, что в 2019 году многие журналисты получили ранения, были помещены под стражу, подверглись угрозам и нападениям", - цитирует ТАСС .

Первые три строчки в списке по числу жертв в этом году заняли Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8). Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезии и ряд других.

По данным ПЭК, за минувшие 10 лет были убиты 1174 работников СМИ. Организация "решительно осуждает эти гнусные нападения на журналистов и призывает власти передать виновных в руки правосудия". Она подчеркивает, что "безнаказанности быть не должно".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.

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