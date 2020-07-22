Луцк. 21 июля. Kazakhstan Today - В украинском городе Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус. В случае штурма он обещает его взорвать, передает Kazakhstan Today.

Как пишут украинские СМИ, точное количество людей в автобусе неизвестно: по одним данным, там находятся 20 человек, СБУ говорит, что около десяти. Сам злоумышленник заявил, что в автобусе есть беременные и дети, сообщает Вести.RU

Между тем журналисты пытались выяснить, кем является захвативший автобус бандит. Сам он назвался Максимом Плохим. Это псевдоним.

СМИ выяснили, что захватчик был дважды судим, сидел в тюрьме и проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Кроме того, в местах заключения он написал книгу (вероятно, автобиографическую) "Философия преступника".

Настоящее имя бандита Максим Кривош. По данным местных СМИ, он родом из украинского города Дубно, а замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что преступник - гражданин Украины, рожденный в поселке Гай Оренбургской области России.

Кривош заявил, что автобус заминирован. Ранее преступник угрожал устроить взрыв не только в автобусе, но и в каком-то другом месте, где якобы заранее заложил взрывчатку.

Полиция в Луцке стянула к месту спецназ и снайперов, но пока продолжает переговоры с преступником. Ранее сообщалось, что он стрелял: в автобусе разбиты два окна. Данных о пострадавших пока нет.

В Луцке также находится глава МВД Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

Тем временем в Киеве днем 21 июля полиция обезвредила три самодельных взрывных устройства: два - на рынке "Минский" и еще одно - у станции метро "Минская".

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