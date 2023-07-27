В Узбекистане проходят президентские выборы

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Ташкент. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 8 часов утра в Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. Выборы продлятся до 20.00 по местному времени.





Выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений", - цитирует РИА Новости заявление Центризбиркома Узбекистана.





Это первые выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Обновленная конституция также позволяет ему избираться еще и в 2030 году.





Эксперты считают 65-летнего Мирзиёева, выдвинутого самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), фаворитом. Он обещает удвоить ВВП, повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов.





Во внешней политике Мирзиёев предлагает вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии, а в сфере безопасности - обеспечить армию до 2030 года самым современным вооружением и военной техникой в условиях нестабильной ситуации в мире.





Кандидат от старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) - ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов выступает за проведение "конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов".





Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") - первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова в программной речи заявила о проведении "мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики".





Председатель Экопартии 50-летний Абдушукур Хамзаев в программе сосредоточился на "зеленой" повестке. Он обещает запретить одноразовую пластиковую и полиэтиленовую тару, а также поэтапно отказаться от ввоза в Узбекистан электронных сигарет и легковых автомобилей с топливными двигателями.





Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов. Порог явки - 33 процента.





По данным ЦИК, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 участка. Около 600 тысяч граждан отдали голоса досрочно с 28 июня по 5 июля.





Граждане смогут повлиять на судьбу своей страны и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.





За выборами намерены следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных - от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещением выборов займутся около двух тысяч журналистов, в том числе более 250 представителей зарубежных СМИ.