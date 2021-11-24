В Узбекистане задержали джихадистов, планировавших воевать в Сирии
23.11.2021, 19:52 20575
ТАШКЕНТ. 23 НОЯБРЯ - Правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" и намерении воевать в ее рядах в Сирии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации. Общее число задержанных не указывается, сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада" в различных регионах страны.
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В РФ 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию
23.11.2021, 16:45 25624
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 23 НОЯБРЯ - В Ленинградской области 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом в соцсетях рассказала сотрудница скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет здравоохранения Ленинградской области.
О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.
Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", - написала женщина.
По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению - асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости.
При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", - пояснила Шутова.
В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.
45 человек погибли в загоревшемся при ДТП автобусе в Болгарии
23.11.2021, 14:55 32239
Фото: news.myseldon.com
СОФИЯ. 23 НОЯБРЯ - По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП и пожара в автобусе, перевозившем туристов из Северной Македонии, на шоссе в Западной Болгарии в ночь на вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, группа туристов возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул, пишет "Русская служба Би-би-си".
Всего в автобусе было 52 человека, семеро из них выжили. МВД Болгарии подтвердило гибель 45 человек. Также официально сообщается, что среди погибших - 12 несовершеннолетних.
Пострадавшие были доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция. По словам сотрудников больницы, семь человек, выпрыгнувших из горящего автобуса, сейчас в стабильном состоянии, пишет Рейтер.
Автокатастрофа произошла возле села Боснек на 31-м километре трассы Струма, примерно в 45 километрах к западу от Софии около двух часов ночи по местному времени.
Причина аварии пока неясна, но автобус, возможно, врезался в дорожное ограждение или бордюр - до или после того, как загорелся, заявили болгарские власти.
Министр внутренних дел Бойко Рашков сообщил, что погибшие находились внутри автобуса и "сгорели дотла".
Картина ужасающая, ужасающая. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал Рашков журналистам на месте происшествия.
Глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов уточнил, что накануне поздно вечером из Турции в страну прибыли четыре автобуса туристического агентства из Северной Македонии.
Ошибка водителя или техническая неисправность - две исходные версии аварии, заявил Сарафов.
Австралия откроет границы для иностранных рабочих и студентов
22.11.2021, 20:37 47683
КАНБЕРРА. 22 НОЯБРЯ - Власти Австралии заявили о намерении значительно ослабить правила въезда для определенных групп иностранцев в страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Австралия разрешит въезд квалифицированным работникам, студентам, а также жителям Южной Кореи и Японии с 1 декабря впервые с весны 2020 года, сообщает BBC News.
Страна выдвигает два основных требования к въезжающим: полная вакцинация и отрицательный ПЦР-тест.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение правительства страны о принятии десятков тысяч иностранных держателей виз "важным шагом вперед". Правительство страны заявило, что с декабря по январь планируется принять около 200 тысяч въезжающих.
Австралия начала поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как были достигнуты цели вакцинации - более 85% австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы.
Ограничения международных поездок, введенные в связи с пандемией, показали экономическую зависимость Австралии от иностранной рабочей силы и иностранных студентов.