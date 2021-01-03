В военчасти Кыргызстана предотвращён теракт

Бишкек. 2 декабря. Kazakhstan Today - 31 декабря 2020 года в результате совместной работы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в автоматизированной информационной системе Единый реестр преступлений и проступков по статье 239 (Акт терроризма) УК КР, в Ошской области установлен и задержан гражданин КР, 1998 года рождения", - говорится в сообщении ГКНБ КР.

Установлено, что задержанный является членом МТО и по заданию главарей должен быть изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей области, пишет портал knews.kg.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия", - добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства