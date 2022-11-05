В Японии уничтожат более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа

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Токио. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории.

В Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены порядка 510 тысяч кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур, информирует ТАСС

Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тысяч кур.

Напомним, казахстанские ученые сообщили о сенсационном научном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. На данный момент созданы и уже прошли успешные испытания два уникальных отечественных противовирусных ветеринарных препарата - "Аривир" и "Эвритал" для борьбы с инфекциями и заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц, которые способны предотвратить и мгновенно остановить вспышки считавшихся неизлечимыми ветеринарных болезней в агропромышленном секторе.





Руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".





Мы продемонстрировали, что даже в случае вспышки заболеваний, при которых все поголовье подлежит депопуляции (уничтожению), теперь не обязательно действовать таким образом - появляется лекарство. Одна выпойка (одноразовый прием препарата) - и пораженная птичьим гриппом птица выживает. Теперь при поддержке Министерства сельского хозяйства нам предстоит пройти длинный путь регистрации препарата, и после этого птичий грипп можно будет из списка утилизируемых перевести в рутинное заболевание: вакцинация плюс лекарство, если вспышка. И тогда не будет колоссального экономического ущерба не только у нас, но и по миру. Если казахстанское Министерство сельского хозяйства возьмет это в свои руки как следует - в правильные руки - и правильно пройдет этот путь, то это будет колоссальная сенсация. То есть во всем мире вывести животное из депопуляции. Аналогов нашему препарату на сегодняшний день нет", - подчеркнул Ильин.





По информации академика, "использование нашего ветеринарного препарата увеличит сохранность сельскохозяйственных животных, даже в случае эпидемий, на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики заболеваний доведет эту цифру до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных".