Вертолет ВВС США девять часов кружил в районе "Северного потока" в ночь аварии

МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как следует из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов - с 22.30 воскресенья 25 сентября до 7.30 (по времени Астаны) понедельника, 26 сентября, кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа, информирует портал "Лента.ру".
Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде", - сообщает издание.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что 7 февраля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что с "Северным потоком" будет покончено, если Россия вторгнется на Украину.
Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет... "Северного потока - 2". Мы покончим с этим… Я вам обещаю, мы сможем это сделать", - цитирует президента США Захарова.
Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве. Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!" - заявила она.
Кроме того, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.
Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", - цитирует экс-министра РИА Новости.