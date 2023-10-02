01.10.2023, 20:55 8726
Виновники взрыва в Анкаре предварительно угнали авто и убили водителя
Фото: Скриншот с видео
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Анкара. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Боевики, устроившие попытку теракта в Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, сообщают местные СМИ.
Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - цитирует РИА Новости газету Sabah.
Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, обезвредив несколько подозрительных коробок.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
Ране сообщалось, что возле здания МВД в центре турецкой столицы прогремел взрыв. Один из террористов подорвал себя, другого -нейтрализовали.
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29.09.2023, 15:43 40046
В Пакистане прогремели взрывы: число жертв превышает 50 человек
Причина взрыва пока не установлена, но власти полагают, что взрыв устроил смертник
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Исламабад. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 54 человека погибли, более 50 пострадали в результате двух взрывов в Пакистане.
Первый взрыв прогремел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена, но власти полагают, что взрыв устроил смертник, сообщает РИА Новости.
Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание Dawn.
Позже еще один взрыв произошел уже в другой мечети на севере страны, ее крыша обрушилась, под обломками могут находиться 30-40 человек, сообщают СМИ. Погибли по меньше мере два человека, пятеро пострадали.
28.09.2023, 15:59 56681
При взрыве в Ташкенте погиб подросток, 163 человека пострадали
Мощный взрыв произошел ночью на складе частного предприятия
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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ночного взрыва на складе в Ташкенте пострадало 163 человека, погиб один подросток.
В результате взрыва на складе на массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента пострадали 163 человека, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Из них 24 человека госпитализированы, 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.
По сообщению министерства, среди пациентов нет людей с тяжкими телесными повреждениями, состояние их здоровья удовлетворительное.
Пресс-служба кабинета министров сообщила, что по поручению президента Шавката Мирзиёева под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.
По информации портала, за взрывом последовал сильный пожар. Взрыв был слышен за многие километры, дым и зарево от пожара были видны из других районов.
Взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.
28.09.2023, 10:15 60656
В Ташкенте на складе произошел сильный взрыв
Пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться
Фото: кадр из видео
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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
По информации rbc.ru, склады принадлежат компании "Интер Логистика". К Сергелийскому району относится Международный Аэропорт имени Ислама Каримова.
В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе "произошел в результате крушения самолета". Это абсолютная неправда", - подчеркнули в ведомстве.
Взрыв прогремел около 2.55 по местному времени. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые показало местное издание Daryo, видно зарево от огня, за ним следует вспышка. От места пожара поднимается столб дыма.
К месту пожара направили 16 пожарных бригад. Минздрав сообщил о пострадавших, не уточнив их количество. Раненых доставляют в больницы. Врачи оказывают помощь жителям домов, расположенных неподалеку от складов, их эвакуируют.
По словам местных жителей, ударной волной в зданиях выбило окна, повреждения получили двери. Волну ощутили жители Нурафшана - города к югу от Ташкента примерно в 30 километрах от эпицентра взрыва. На место прибыли пожарные и силовики, также туда прибывают колонны машин скорой помощи, передает Nova24.
По информации Mash, на складе аэропорта взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, склад был разрушен ударной волной.
Пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться. Рядом с местом взрыва сформировали штаб, для установления причины происшествия работает спецлаборатория МЧС.
Ранее взрыв цистерны произошел на месторождении Акшабулак.
27.09.2023, 17:44 72696
Власти России ввели санкции против главы компании - совладельца Air Astana
Кроме того, ограничения вводятся против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией
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Москва. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти России санкции против председателя совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Как отмечает ТАСС, в список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в страну, вошли причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
Кроме того, ограничения вводятся против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и аналитический институт "Сивитас".
Напомним, 49% акций авиакомпании Air Astana принадлежит BAE Systems (Kazakhstan) Limited.
По данным Air Astana, BAE Systems (Kazakhstan) Limited - дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, занимающейся разработкой, доставкой и поддержкой передовых оборонительных и аэрокосмических систем в воздухе, на суше, на море и в космосе.
24.09.2023, 15:42 100801
Индийские специалисты потеряли связь с лунным модулем
Специалисты не исключают, что связь могла быть потеряна из-за холода - в ночной период температура на Луне опускается до -150 градусов Цельсия
Фото: агентство Анадолу
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Дели. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индийская организация космических исследований (ISRO) в своих соцсетях сообщила о потере связи с космическими аппаратами на южном полюсе Луны, ранее переведенными в спящий режим.
Миссия Chandrayaan-3: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян", чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов. Усилия по установлению контакта продолжатся", - приводит текст заявления агентство "Интерфакс".
В начале сентября космические аппараты на южном полюсе Луны были переведены в спящий режим из-за наступления двухнедельной лунной ночи в связи с тем, что солнечные батареи не могли генерировать необходимую для их работы электроэнергию.
Министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх в сообщении в соцсетях отметил, что причиной неудачи при установлении контакта может быть холодая погода - в ночной период температура на Луне опускается до -150 градусов Цельсия.
Напомним, модуль индийской лунной станции Chandrayaan-3 успешно сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось посадить станцию на поверхность спутника Земли.
20.09.2023, 15:40 126086
Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня
Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана
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Баку. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Нагорного Карабаха согласились на разоружение армии и вывод военной техники из зоны развертывания российских миротворцев. Вопросы безопасности населения будут решаться на встрече с представителями Азербайджана.
Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах. Соглашение вступает в силу с 13.00 20 сентября 2023 года, сообщает РБК.
Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, указали власти Нагорно-Карабахской республики.
Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - приводит сообщение азербайджанского Минобороны РИА Новости.
В числе договоренностей:
- вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
- расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
- вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха "с целью их скорейшей утилизации";
- вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч".
19 сентября сообщалось, что азербайджанская армия нанесла удары по "передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам" в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия "антитеррористической операцией локального характера" и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении "признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан". Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности. В Минобороны Армении заявили, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.
19.09.2023, 17:09 135606
Азербайджан потребовал вывода войск Армении и отставки властей Карабаха
Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска
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Баку. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии "безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил" из региона и роспуска правительства непризнанной республики, заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Целью принятых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура", - цитирует rbc.ru сообщение ведомства.
Ранее азербайджанская армия нанесла удары по "передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам" в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия "антитеррористической операцией локального характера" и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.
Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении "признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан". Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности.
Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.
18.09.2023, 17:20 142811
В Турции снесли разом девять многоэтажек
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки
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Анкара. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Малатья, пострадавшей от землетрясения в феврале, с помощью взрывчатки снесли девять 15-этажных домов.
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки. Малоэтажки сносят с помощью строительной техники, сообщает rbc.ru со ссылкой на TRT.
Отмечается, что после землетрясения всего в городе снесли 6 тысяч зданий.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
Стоит отметить, что Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Кроме того, казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?