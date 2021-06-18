Что обсуждали Путин и Байден на переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА. 17 ИЮНЯ - Лидеры России и США провели пресс-конференции, на которых прокомментировали переговоры в Женеве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Владимир Путин, отвечая после саммита на вопросы журналистов, отметил, что на переговорах "с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", сообщает агентство RT

В свою очередь, Джо Байден отметил, что Москва и Вашингтон должны иметь возможность сотрудничать там, где это отвечает общим интересам.

Встреча президентов состоялась вчера, 16 июня, в Женеве, на вилле La Grange. Переговоры вместе с перерывом продлились около 3,5 часа. Встреча состояла из трёх частей: вначале Путин и Байден беседовали в узком кругу, затем с перерывом состоялись переговоры в расширенном составе. После главы государств провели каждый свою пресс-конференцию.

Состоявшийся разговор российский лидер назвал конструктивным.

...По многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - заметил президент России.

В ходе встречи, как отметил Путин, были затронуты такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

В частности, Путин сообщил, что на переговорах была достигнута договорённость о возвращении ранее отозванных для консультаций послов на их места службы в Москве и Вашингтоне. "Этот вопрос решён", - сказал он.

Ещё одной договорённостью стало начало консультаций МИД РФ и Госдепа США по дипломатическому взаимодействию. Путин заметил, что "завалов накопилось очень много", однако обе стороны настроены на поиск решения.

В ходе встречи был также затронут вопрос ситуации на Украине, но, как отметил Путин, он не обсуждался подробно.

Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал российский лидер.

При этом он отметил, что способствовать реализации этих соглашений - единственное обязательство России по поводу Украины.

Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения", - заявил Путин.

Помимо этого, российский лидер ответил на вопрос о ситуации с задержанием Алексея Навального. Путин пояснил, что Навальный был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания, но сознательно проигнорировал требование закона.

Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью. Но действовать будем исключительно в рамках российского закона", - заключил президент.

В свою очередь, президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что тон встречи был позитивным, а сама она состоялась потому, что "нет замены диалогу между лидерами лицом к лицу".

Мы с президентом Путиным несём уникальную ответственность за то, чтобы выстраивать отношения между двумя сильными и гордыми странами. И эти отношения должны быть стабильными и предсказуемыми", - заявил Байден.

По его словам, повестка США не направлена против России. Байден также рассказал, что в ходе переговоров обсуждались вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности, права человека, ситуация на Украине и в Белоруссии, а также Афганистан, Иран и Сирия.

Я сказал президенту Путину, что нам нужны базовые правила игры... Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где это отвечает нашим общим интересам", - сказал американский лидер.

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