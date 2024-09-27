Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину России

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Москва. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщает - Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщает РБК





В частности, в проекте "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".





На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал президент на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.





Постоянное совещание по ядерному сдерживанию - рабочий орган Совета безопасности, принимающий решения относительно ядерной политики страны.





Также в обновленной редакции зафиксировано, что Москва может перейти к применению ядерного оружия сразу при получении достоверной информации о "массированном старте средств воздушно-космического нападения" и пересечении ими границы. Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.





Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника союзного государства, добавил российский президент. "С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - подчеркнул он.





Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - заключил президент.





В утвержденном в 2020 году документе "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие:





поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;





применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территории России;





воздействие на критически важные государственные или военные объекты страны;





агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.





О том, что Россия работает над изменением ядерной доктрины, рассказывали в МИДе. До этого Путин на ПМЭФ допустил изменение документа. Президент согласился, что использование ядерного оружия позволит ускорить достижение стоящих перед Россией задач, но сказал, что "важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте".





В том же месяце Путин заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как "при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен". Весной он говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.





Этим летом президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что США придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.