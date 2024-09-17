Во Флориде задержали подозреваемого в попытке покушения на Трампа

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Нью-Йорк. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х, сообщает - Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х, сообщает lenta.ru





По его словам, подозреваемый находится под стражей. Это белый мужчина, за 60 лет, указал политик.





Вечером накануне, 15 сентября, стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Позже политик подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Американские власти полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на экс-президента.





По данным РБК , секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа, после того как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол.





Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.





Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.





ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который "выглядит как попытка покушения". Расследование ведет также Секретная служба.





Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. После произошедшего он заявил, что "цел и невредим", и подчеркнул, что "никогда не сдастся". По информации The New York Post, сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.





Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "с облегчением узнали", что Трамп "в безопасности", рассказали в Белом доме.