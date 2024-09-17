16.09.2024, 08:40 9316
Во Флориде задержали подозреваемого в попытке покушения на Трампа
ФБР заявило, что начало расследование инцидента
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Нью-Йорк. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х, сообщает lenta.ru.
По его словам, подозреваемый находится под стражей. Это белый мужчина, за 60 лет, указал политик.
Вечером накануне, 15 сентября, стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Позже политик подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Американские власти полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на экс-президента.
По данным РБК, секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа, после того как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол.
Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который "выглядит как попытка покушения". Расследование ведет также Секретная служба.
Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. После произошедшего он заявил, что "цел и невредим", и подчеркнул, что "никогда не сдастся". По информации The New York Post, сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "с облегчением узнали", что Трамп "в безопасности", рассказали в Белом доме.
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17.09.2024, 17:10 366
Бюро Нацсобрания Франции утвердило процедуру импичмента Макрона
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов
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Париж. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.
Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Отмечается, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.
Напомним, предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами бюро его поддержали как раз 12 голосов против десяти.
Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".
При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу, публично против нее высказались экс-президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны пройти и в верхней палате парламента - сенате, где у левых нет большинства. Но в случае одобрения сенатом обе палаты соберутся на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В этом случае президент уходит в отставку немедленно.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье объявят на этой неделе.
09.09.2024, 08:14 46256
Ушел из жизни ведущий и руководитель КВН Александр Масляков
Он скончался в воскресенье на 83-м году жизни
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Москва. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущий и руководитель КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года.
Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу, сообщает РБК.
Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым. В 2022 году он временно заменял Маслякова в шоу, пока тот болел. Актер отметил, что со смертью ведущего телевизионной передачи КВН Александра Маслякова ушла эпоха.
Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был", - сказал Нагиев.
Он сообщил, что общался с телеведущим до последних дней. "Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел", - уточнил Нагиев.
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения, а его смерть - горькой и невосполнимой утратой для "Первого канала" и для всей страны.
Как сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в социальной сети Facebook, телеведущий КВН Александр Масляков болел неоперабельным раком легких, пишет РИА Новости.
06.09.2024, 12:50 62676
"Талибан" исчез из списка запрещенных организаций в Кыргызстане
Однако официальных заявлений по этому поводу республика пока не делала
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Бишкек. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В частности, из списка исчезло движение "Талибан", ранее считавшееся террористическим наравне с Аль-Каидой, Хизбут-Тахрир-аль-Ислами, Союзом исламского джихада и прочими организациями. Все они остались в списке.
Как сообщает 24.kg, МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".
Агентство отмечает, что официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими, однако "Талибана" среди них не было.
В то же время на сайте госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.
Ранее Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
05.09.2024, 21:13 67811
Полутораметровый метеороид сгорел над Филиппинами
Объект был обнаружен за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу
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Москва. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Метеороид диаметром, по предварительным данным, 1,5-1,6 метра влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы. Об этом сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.
Объект сгорел в атмосфере от трения с молекулами воздуха, образовал яркий след и, соответственно, метеор, или "падающую звезду". Это мы и наблюдаем на видео", - сообщил Владимир Сурдин.
Объект был обнаружен 4 сентября (за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу) учеными обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона.
Это всего девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее.
05.09.2024, 17:25 69321
Кыргызстан вводит новые правила пребывания в стране для казахстанцев
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан вводит новые правила пребывания на территории республики для иностранцев, в том числе граждан Республики Казахстан, сообщает Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.
С 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики" от 31 июля 2024 года № 437", - проинформировали в пресс-службе.
Согласно данного постановления внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания такими как:
- Российской Федерации;
- Республики Казахстан;
- Республики Таджикистан;
- Республики Армения;
- Республики Беларусь;
- Грузии;
- Азербайджанской Республики;
- Республики Молдова.
Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок, свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в РК на год продлены особые условия пребывания кыргызстанцев.
02.09.2024, 16:07 85446
СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Фото: Depositphotos
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Анкара. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад.
Как сообщает ТАСС с ссылкой на Bloomberg, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Кроме того, интерес к БРИКС возник в связи с отсутствием прогресса по вступлению в Евросоюз и на фоне разногласий с союзниками по НАТО.
По информации издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад теряет свои позиции в качестве геополитического центра, заинтересован в развитии отношений с различными игроками многополярного мира. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении.
Напомним, Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России.
01.09.2024, 21:00 92136
Стала известна причина крушения вертолета президента Ирана
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Тегеран. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сложные климатические условия стали основной причиной крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, говорится в отчете генерального штаба иранских военно-воздушных сил.
Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует РБК отчет генштаба ВС Ирана.
Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД. Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
В Иране после гибели президента был объявлен пятидневный траур.
01.09.2024, 10:35 96241
Левая партия во Франции инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
Поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых
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Париж. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Левая партия "Непокорившаяся Франция" представила резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.
Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было отправлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - цитирует РБК сообщение главы парламентской фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано в соцсети X.
Сообщается, что поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых.
18 августа члены партии "Непокорившаяся Франция" потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ на это левые обвинили президента Франции в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа учитывать результаты выборов и пообещали отправить его в отставку.
По данным издания, Люси Касте 37 лет, она работает в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Как говорится в заявлении "Нового народного фронта", Касте "работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".
Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылается партия, позволяет объявить президенту импичмент за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата".
Один из основателей партии LFI ("Непокорившаяся Франция". - Прим. ред.) Жан-Люк Меланшон считает, что "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушают требования мандата главы государства. Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера.
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