Во Франции автомобилист протаранил толпу

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Нью-Йорк. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами главы организации Антониу Гутерреша и ее сотрудников, заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.





Мы официально выразили принимающей стороне нашу обеспокоенность касательно недавних сообщений о том, что коммуникации Генсека и других высокопоставленных представителей ООН подверглись слежке и вмешательству со стороны правительства США", - цитирует Стефана Дюжаррика РИА Новости .





Дюжаррик добавил, что такие действия несовместимы с обязательствами Вашингтона согласно Уставу ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации.





Ранее о слежке за Гутеррешем сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. В них говорится, что Генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, а в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.





Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Он также добавил, что ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации.





В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".





Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.