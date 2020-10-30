Во Франции произошло второе за день нападение на людей

Париж. 29 октября. Kazakhstan Today - Во французком городе Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских. Это второе нападение на людей, произошедшее за день во Франции, передает Kazakhstan Today.

По информации французких СМИ, в Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских. По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как сообщает РИА "Новости" , одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали.

По словам мэра города Кристиана Эстрози преступник повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.

Примерно в то же время в Джидде (Саудовская Аравия) задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции.





Последний получил легкие ранения", - говорится в заявлении полиции провинции Мекка.

По данным издания, "две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.

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