Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в ТЦ в Маниле

Манила. 2 февраля. Kazakhstan Today - Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в торговом центре в столице Филиппин Маниле, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает местное издание Rappler, захватчик - уволенный охранник торгового центра Virra Mall, на втором этаже которого он удерживает заложников. Ранее он открыл там стрельбу, пострадал один человек - его доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, пишет "Русская служба Би-би-си" .

Сообщается, что большинство заложников - работники торгового центра, а захватчик был уволен после того, как две недели не появлялся на службе.

Торговый центр закрыт, глава района Сан-Хуан Хавьер Замора попросил жителей избегать этого места. По его словам, у захватчика имеется огнестрельное оружие и гранаты.

Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры. По словам Заморы, злоумышленник требует встречи с другими охранниками и прессой. Вероятно, его требования связаны с увольнением с работы.

Глава района отказался назвать имя мужчины. Управляющая компания торгового центра Greenhills Center Management в "Фейсбуке" подтвердила, что злоумышленник - бывший сотрудник охранного предприятия, а пострадавший при стрельбе - тоже охранник.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства