ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

МОСКВА. 11 МАРТА - В распоряжении RT оказалась новая порция документов предположительно из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) - специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в соцсетях появились инструкции о планах ЦИПСО провести серию информационных диверсий на территории России. Из новой утечки следует, что в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. По каким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины, в беседе с RT рассказали создатели Telegram-канала Beregini.

В новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы Beregini, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян - потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.

По этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки - сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, "росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду", непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: "бить в глубину, давить на болевые точки".

Моя сестра работает в "Сбере", он подпал под санкции - они больше не будут выплачивать деньги народу", "нет долларов в банках", "банки блокируют карты", - такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.

Особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном "призыве и отправке на войну". Соответствующие новеллы так и называются: "Мамы против войны" и "Мама, забери меня домой". В методичке указывается, что эта тема "заходит шикарно".

Разработчики инструкции уверены, что именно матери "первыми начнут поднимать панику". В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих. Высока эффективность и сообщений о скором введении в стране военного положения, объявлении всероссийской мобилизации или планируемом призыве в армию студентов.

Как ранее сообщали СМИ, информационная бомбардировка координировалась с одного адреса - города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков - 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.

Специализированная военная часть эффективно и бесперебойно работала до тех пор, пока не была ликвидирована высокоточным оружием Минобороны РФ 2 марта 2022 года.

Каким образом Украине, военные силы которой трудно назвать новаторскими, удалось освоить и применить современную методологию гибридной войны, в беседе с RT пояснили авторы утечки, создатели Telegram-канала Beregini.

По их словам, инструментарий, который за последние шесть-семь лет оказался в руках офицеров киберцентров Украины, "обширен, многогранен" и это результат большой работы, проделанной в Киеве западными инструкторами - прежде всего американцами и британцами.

Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации", - пояснили RT создатели ТГ-канала.

Украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах, отмечают авторы Beregini. И это сотрудничество продолжается.

Сейчас террористам из Броваров активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России - развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше", - пояснили они.

При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну:

У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления".

Экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов пояснил в беседе с RT, почему фейки о мобилизации, введении военного положения, призыве в армию студентов и другие пугающие население слухи в текущей ситуации, несмотря на все старания украинской стороны, работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.

На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам (военное положение, мобилизация). Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется", - заявил Михайлов.

При этом он отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно.

Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику", - отметил эксперт.

Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья.

Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет", - напомнил собеседник RT, подчеркнув, что такие слухи "необходимо разоблачать".

Панические настроения, конечно, опасны, и люди должны знать, кто организует эти вбросы, а Следственный комитет РФ должен дать им соответствующую правовую оценку и применить к виновным соответствующие санкции", - считает политолог Алексей Мухин.

Он призывает противопоставлять таким атакам "спокойную разъяснительную работу".

Собственно, Минобороны это уже делает, проводятся регулярные брифинги. Но в такой обстановке, когда делаются попытки повлиять на психологическое состояние общества, большая ответственность ложится и на лидеров общественного мнения, которые тоже должны включаться в эту работу", - добавил он.

В прошлом сотрудник особого отдела Комитета госбезопасности СССР, майор в отставке Валерий Полищук, выполнявший в 1980-е годы задачи по контрразведывательному обеспечению военных действий в Афганистане, предлагает организовать лекции в школах, колледжах, вузах, в ходе которых лекторы разъяснили бы молодежи текущую ситуацию.

В соцсетях такую работу организовать сложно - мы знаем, кто их создал и под чьим контролем они находятся", - уточнил он.

Генерал Михайлов сомневается, что пропагандистские усилия украинской стороны в принципе могут привести к подрыву доверия к руководству страны или к массовым выступлениям.

Ну какие-то выступления были, но что значит массовые? Вот когда у нас в 1991 году выходило по миллиону человек в Москве, это было серьезно", - сказал он, подчеркнув, что сейчас не видит предпосылок для подобных уличных акций.