Врач объяснил причину смерти Александра Градского

МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Российский пульмонолог Сергей Пурясев объяснил проблемы со здоровьем, которые испытывал Народный артист Александр Градский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ночь на 28 ноября артиста не стало: у 72-летнего Градского случился инфаркт головного мозга, он же - ишемический инсульт. Как выяснила "Комсомольская правда", в больнице у певца одним из первых взяли анализ на COVID-19, который оказался отрицательным. А вот антитела у Александра Борисовича были и в больших количествах. В сентябре СМИ писали, что Градский тяжело переболел коронавирусом, и, хотя сам он о болезни не распространялся и продолжал работать, тест на антитела расставил все по местам.
Смерть мэтра обыватели тут же связали с перенесенным COVID-19. Последние несколько эфиров "Голоса", как отмечали зрители, Градский выглядел неважно: было заметно, что наставнику порой тяжело говорить. Похвастаться крепким здоровьем Александр Борисович не мог и до COVID-19: у него болело сердце, отказывали ноги. Маэстро продолжал курить, несмотря на предостережения медиков. Сказывался не только возраст, но и лишний вес. Как рассказывал сам Градский, раньше он легко сбрасывал лишние килограммы, но с годами перестал обращать на это внимание. Последний раз артист худел в 2013 году: к началу второго сезона "Голоса" он сбросил 31 килограмм, но вскоре все они вернулись на место.
Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных.
В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов - почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта", - добавил медик.
По словам доктора, увидев Градского в последних эфирах "Голоса", он сразу понял, что артист серьезно болен.
Серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия - так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах: оксигенации, системах с янтарной кислотой, которая улучшает клеточное дыхание, и т.д. Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов. Например, в Европе есть хорошее правило дружить с врачом, иметь семейного доктора. А у нас даже нет понятия "домашний врач" - люди не хотят чувствовать себя немощными, обязанными кому-то. И это приводит к трагедиям", - сообщил Пурясев.
Известно, что дома Александр Борисович пользовался кислородным концентратором. Именно это больше всего насторожило пульмонолога.
Кислородный концентратор - это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Они не могут даже нормально поесть. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов. Ну какая работа, если человеку тяжело дышать?"
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Фамилию Градский (урожденный Фрадкин) взял в 1963 году после смерти матери, в память о ней. Градский - заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист России (1999). Художественный руководитель театра "Градский Холл".